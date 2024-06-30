https://ria.ru/20240630/bespilotnik-1956422757.html
В белгородском Грайвороне женщина пострадала при атаке беспилотника
В белгородском Грайвороне женщина пострадала при атаке беспилотника - РИА Новости, 30.06.2024
В белгородском Грайвороне женщина пострадала при атаке беспилотника
Женщина пострадала при атаке украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T10:56
2024-06-30T10:56
2024-06-30T11:15
грайворон
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 июн – РИА Новости. Женщина пострадала при атаке украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Грайворон беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный возле многоквартирных домов. Пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается",- написал Гладков.Губернатор добавил, что в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна. В результате взрыва один автомобиль полностью сгорел, два автомобиля повреждены. Информация о последствиях уточняется, подчеркнул глава области.
https://ria.ru/20240630/donetsk-1956412816.html
грайворон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грайворон, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Грайворон, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском Грайвороне женщина пострадала при атаке беспилотника
В белгородском Грайвороне женщина пострадала при атаке украинского дрона