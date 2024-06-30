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Ульяновская область и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 30.06.2024
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Ульяновская область
 
12:10 30.06.2024
https://ria.ru/20240630/belorussiya-1956431707.html
Ульяновская область и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества
Ульяновская область и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 30.06.2024
Ульяновская область и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества
Делегация Ульяновской области приняла участие XI Форуме регионов России и Белоруссии, где были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве в ряде сфер,... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T12:10
2024-06-30T12:10
ульяновская область
ульяновская область
россия
белоруссия
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наталья кочанова
валентина матвиенко
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Делегация Ульяновской области приняла участие XI Форуме регионов России и Белоруссии, где были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве в ряде сфер, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских принял участие в пленарном заседании и во встрече глав верхних палат белорусского и российского парламентов Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко с руководителями органов власти регионов двух стран. Как отметил Русских, для Ульяновской области форум регионов России и Белоруссии принес новые договоренности. "С председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко организуем промышленные туры для предприятий. Потенциал по кооперации есть: с прошлого года ульяновский "МИДАУС" поставляет для "Гомсельмаш" датчики давления. Ульяновская "Искра" и белорусский "Интеграл" наладят сотрудничество в сфере микроэлектроники. "Авиастар" расширяет взаимодействие с Минским заводом гражданской авиации №407 и 558 авиационным ремонтным заводом. Также посетил завод "Полоцк-Стекловолокно": проработаем кооперацию по машиностроению", – приводит пресс-служба слова Русских. Кроме того, глава региона встретился с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным. По итогам обсуждения была достигнута договоренность об организации совместных туристических маршрутов и увеличении пассажиропотока. Стороны обсудили научное сотрудничество с Витебским онкоцентром и вопросы медицинского туризма, в частности организацию лечения пациентов в Федеральном центре медицинской радиологии в Димитровграде. Русских также провел переговоры с руководством ОАО "Минский завод гражданской авиации №407". Данный завод включен в производственные цепочки ульяновских предприятий. В пресс-службе напомнили, что губернатор возглавил делегацию Ульяновской области на XI Форуме регионов России и Белоруссии на тему "Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики союзного государства". В первый день форума глава региона выступил с докладом о развитии сотрудничества Ульяновской области с Республикой Беларусь на секции "Развитие межрегионального сотрудничества как важнейшее направление обеспечения поступательного развития Союзного государства".
https://ria.ru/20240629/genkonsulstvo-1956377165.html
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ульяновская область, россия, белоруссия, алексей русских, наталья кочанова, валентина матвиенко
Ульяновская область, Ульяновская область, Россия, Белоруссия, Алексей Русских, Наталья Кочанова, Валентина Матвиенко
Ульяновская область и Белоруссия договорились о расширении сотрудничества

Ульяновская область и Белоруссия на форуме договорились расширять сотрудничество

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкУчастники форума регионов России и Белоруссии в Гродно
Участники форума регионов России и Белоруссии в Гродно - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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Участники форума регионов России и Белоруссии в Гродно
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Делегация Ульяновской области приняла участие XI Форуме регионов России и Белоруссии, где были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве в ряде сфер, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
Губернатор Алексей Русских принял участие в пленарном заседании и во встрече глав верхних палат белорусского и российского парламентов Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко с руководителями органов власти регионов двух стран.
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Как отметил Русских, для Ульяновской области форум регионов России и Белоруссии принес новые договоренности.
"С председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко организуем промышленные туры для предприятий. Потенциал по кооперации есть: с прошлого года ульяновский "МИДАУС" поставляет для "Гомсельмаш" датчики давления. Ульяновская "Искра" и белорусский "Интеграл" наладят сотрудничество в сфере микроэлектроники. "Авиастар" расширяет взаимодействие с Минским заводом гражданской авиации №407 и 558 авиационным ремонтным заводом. Также посетил завод "Полоцк-Стекловолокно": проработаем кооперацию по машиностроению", – приводит пресс-служба слова Русских.
Кроме того, глава региона встретился с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным. По итогам обсуждения была достигнута договоренность об организации совместных туристических маршрутов и увеличении пассажиропотока. Стороны обсудили научное сотрудничество с Витебским онкоцентром и вопросы медицинского туризма, в частности организацию лечения пациентов в Федеральном центре медицинской радиологии в Димитровграде.
Русских также провел переговоры с руководством ОАО "Минский завод гражданской авиации №407". Данный завод включен в производственные цепочки ульяновских предприятий.
В пресс-службе напомнили, что губернатор возглавил делегацию Ульяновской области на XI Форуме регионов России и Белоруссии на тему "Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики союзного государства". В первый день форума глава региона выступил с докладом о развитии сотрудничества Ульяновской области с Республикой Беларусь на секции "Развитие межрегионального сотрудничества как важнейшее направление обеспечения поступательного развития Союзного государства".
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