https://ria.ru/20240630/belgorod-1956421585.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.06.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T10:46

2024-06-30T10:46

2024-06-30T10:46

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

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БЕЛГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 10.14 мск. Через 22 минуты отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г.Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240629/terakt-1956343712.html

белгород

белгородский район

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородский район, шебекино