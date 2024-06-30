https://ria.ru/20240630/bazy-1956502032.html

СМИ: США из-за угрозы теракта повысили боеготовность на базах в Европе

СМИ: США из-за угрозы теракта повысили боеготовность на базах в Европе - РИА Новости, 30.06.2024

СМИ: США из-за угрозы теракта повысили боеготовность на базах в Европе

Несколько американских военных баз в Европе перевели на выходных в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, передает телеканал CNN... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T20:00

2024-06-30T20:00

2024-06-30T20:35

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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Несколько американских военных баз в Европе перевели на выходных в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.По данным СМИ, этот шаг затронул в том числе объект в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования ВС США. Как уточнил один из собеседников телеканала, находящийся на одной из американских баз в Европе, такого уровня террористической опасности не фиксировали "по крайней мере последние десять лет".Отвечая на вопрос об изменениях в расстановке сил США, представитель Европейского командования Дэн Дэй отказался комментировать телеканалу конкретные шаги. При этом он отметил, что военные "постоянно оценивают множество факторов, влияющих на безопасности ВС США за рубежом". По словам Дэя, в рамках этих усилий командование часто принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих.

https://ria.ru/20240630/usa-1956471404.html

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сша, европа, в мире, штутгарт