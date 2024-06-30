https://ria.ru/20240630/bayden-1956509022.html

В США заявили о полномасштабном восстании демократов для свержения Байдена

В США заявили о полномасштабном восстании демократов для свержения Байдена - РИА Новости, 30.06.2024

В США заявили о полномасштабном восстании демократов для свержения Байдена

Демократы хотят избавиться от президента США Джо Байдена после крайне неудачных дебатов с Дональдом Трампом в пятницу, заявил миллиардер Дэвид Сакс. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T21:08

2024-06-30T21:08

2024-06-30T21:08

в мире

сша

джо байден

атланта

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Демократы хотят избавиться от президента США Джо Байдена после крайне неудачных дебатов с Дональдом Трампом в пятницу, заявил миллиардер Дэвид Сакс."Члены Демократической партии и их союзники участвуют в полномасштабном восстании, чтобы помешать утверждению президента Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, даже несмотря на то, что он получил все необходимые голоса на первичных выборах в 50 штатах", — написал предприниматель в социальной сети X.По его словам, это решение спровоцировано не тем, что сторонники главы Белого дома внезапно обнаружили у него когнитивные нарушения, они знали об этом давно. Причина отказа от кандидатуры Байдена в том, что он проигрывает по всем опросам и, скорее всего, потерпит поражение на голосовании, уточнил Сакс.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.

https://ria.ru/20240630/bayden-1956471213.html

https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956477809.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, сша, джо байден, атланта, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена