https://ria.ru/20240630/bayden-1956509022.html
В США заявили о полномасштабном восстании демократов для свержения Байдена
В США заявили о полномасштабном восстании демократов для свержения Байдена - РИА Новости, 30.06.2024
В США заявили о полномасштабном восстании демократов для свержения Байдена
Демократы хотят избавиться от президента США Джо Байдена после крайне неудачных дебатов с Дональдом Трампом в пятницу, заявил миллиардер Дэвид Сакс. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T21:08
2024-06-30T21:08
2024-06-30T21:08
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Демократы хотят избавиться от президента США Джо Байдена после крайне неудачных дебатов с Дональдом Трампом в пятницу, заявил миллиардер Дэвид Сакс."Члены Демократической партии и их союзники участвуют в полномасштабном восстании, чтобы помешать утверждению президента Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, даже несмотря на то, что он получил все необходимые голоса на первичных выборах в 50 штатах", — написал предприниматель в социальной сети X.По его словам, это решение спровоцировано не тем, что сторонники главы Белого дома внезапно обнаружили у него когнитивные нарушения, они знали об этом давно. Причина отказа от кандидатуры Байдена в том, что он проигрывает по всем опросам и, скорее всего, потерпит поражение на голосовании, уточнил Сакс.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, атланта, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Атланта, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
В США заявили о полномасштабном восстании демократов для свержения Байдена
Миллиардер Сакс сообщил о полномасштабном восстании демократов против Байдена
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Демократы хотят избавиться от президента США Джо Байдена после крайне неудачных дебатов с Дональдом Трампом в пятницу, заявил миллиардер Дэвид Сакс.
"Члены Демократической партии и их союзники участвуют в полномасштабном восстании, чтобы помешать утверждению президента Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, даже несмотря на то, что он получил все необходимые голоса на первичных выборах в 50 штатах", — написал предприниматель в социальной сети X
.
По его словам, это решение спровоцировано не тем, что сторонники главы Белого дома внезапно обнаружили у него когнитивные нарушения, они знали об этом давно. Причина отказа от кандидатуры Байдена в том, что он проигрывает по всем опросам и, скорее всего, потерпит поражение на голосовании, уточнил Сакс.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.
В пятницу кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте
. Во время своего выступления Байден запинался, оговаривался, а в конце не смог покинуть сцену без помощи жены.