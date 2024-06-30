Рейтинг@Mail.ru
Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 30.06.2024 (обновлено: 15:02 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/bayden-1956456171.html
Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим
Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим - РИА Новости, 30.06.2024
Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим
Экс-кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард заявила, что проблемой для переизбрания действующего главы американского... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:49
2024-06-30T15:02
в мире
сша
гавайи
атланта
джо байден
дональд трамп
тулси габбард
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956019523_0:0:2124:1195_1920x0_80_0_0_573d03f43f033b6dd9ad9e605d53873d.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард заявила, что проблемой для переизбрания действующего главы американского государства Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что он "сумасшедший". "Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен. Только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата", - заявила Габбард в опубликованном на своей странице в соцсети Х видео. Она добавила, что у Байдена есть возможность запустить ядерное оружие. "Как мы могли даже подумать о том, что будет безопасно переизбрать этого человека?", - отметила она. Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что изменение климата является единственной угрозой существованию человечества, грубо обвинив своего соперника в бездействии по этому вопросу. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240123/bayden-1923017151.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
сша
гавайи
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956019523_110:0:1998:1416_1920x0_80_0_0_d5182ff929a90a5428e43fb6feecb99d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гавайи, атланта, джо байден, дональд трамп, тулси габбард, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Гавайи, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим

Габбард: проблемой Байдена является не только его возраст, но и сумасшествие

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден после телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден после телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден после телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард заявила, что проблемой для переизбрания действующего главы американского государства Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что он "сумасшедший".
"Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен. Только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата", - заявила Габбард в опубликованном на своей странице в соцсети Х видео.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Захарова рассказала, о чем Байден общается с невидимыми людьми
23 января, 16:26
Она добавила, что у Байдена есть возможность запустить ядерное оружие. "Как мы могли даже подумать о том, что будет безопасно переизбрать этого человека?", - отметила она.
Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что изменение климата является единственной угрозой существованию человечества, грубо обвинив своего соперника в бездействии по этому вопросу.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
 
В миреСШАГавайиАтлантаДжо БайденДональд ТрампТулси ГаббардПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала