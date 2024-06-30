https://ria.ru/20240630/bayden-1956456171.html

Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим

Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим - РИА Новости, 30.06.2024

Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим

Экс-кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард заявила, что проблемой для переизбрания действующего главы американского... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:49

2024-06-30T14:49

2024-06-30T15:02

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гавайи

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джо байден

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тулси габбард

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард заявила, что проблемой для переизбрания действующего главы американского государства Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что он "сумасшедший". "Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен. Только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата", - заявила Габбард в опубликованном на своей странице в соцсети Х видео. Она добавила, что у Байдена есть возможность запустить ядерное оружие. "Как мы могли даже подумать о том, что будет безопасно переизбрать этого человека?", - отметила она. Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что изменение климата является единственной угрозой существованию человечества, грубо обвинив своего соперника в бездействии по этому вопросу. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240123/bayden-1923017151.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, гавайи, атланта, джо байден, дональд трамп, тулси габбард, предвыборные дебаты трампа и байдена