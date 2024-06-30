https://ria.ru/20240630/bayden-1956456171.html
Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим
Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим - РИА Новости, 30.06.2024
Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим
Экс-кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард заявила, что проблемой для переизбрания действующего главы американского... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:49
2024-06-30T14:49
2024-06-30T15:02
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард заявила, что проблемой для переизбрания действующего главы американского государства Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что он "сумасшедший". "Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен. Только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата", - заявила Габбард в опубликованном на своей странице в соцсети Х видео. Она добавила, что у Байдена есть возможность запустить ядерное оружие. "Как мы могли даже подумать о том, что будет безопасно переизбрать этого человека?", - отметила она. Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выразил уверенность в том, что изменение климата является единственной угрозой существованию человечества, грубо обвинив своего соперника в бездействии по этому вопросу. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240123/bayden-1923017151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гавайи, атланта, джо байден, дональд трамп, тулси габбард, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Гавайи, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Тулси Габбард, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Экс-кандидат в президенты США считает Байдена сумасшедшим
Габбард: проблемой Байдена является не только его возраст, но и сумасшествие
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США, известный политик в штате Гавайи Тулси Габбард заявила, что проблемой для переизбрания действующего главы американского государства Джо Байдена является не только его возраст, но и тот факт, что он "сумасшедший".
"Проблема не только в том, что он стар. Проблема в том, что он безумен. Только сумасшедший не будет считать ядерный холокост или ядерную войну экзистенциальной угрозой, заявляя, что "единственную экзистенциальную угрозу человечеству представляет изменение климата", - заявила Габбард в опубликованном на своей странице в соцсети Х видео.
Она добавила, что у Байдена есть возможность запустить ядерное оружие. "Как мы могли даже подумать о том, что будет безопасно переизбрать этого человека?", - отметила она.
Ранее Байден в ходе дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом
выразил уверенность в том, что изменение климата является единственной угрозой существованию человечества, грубо обвинив своего соперника в бездействии по этому вопросу.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.