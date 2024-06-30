https://ria.ru/20240630/bayden-1956401769.html

Американцы подняли Байдена на смех из-за видео после дебатов

Американцы подняли Байдена на смех из-за видео после дебатов - РИА Новости, 30.06.2024

Американцы подняли Байдена на смех из-за видео после дебатов

Пользователи соцсети X из США иронично отреагировали на визит президента Джо Байдена в один из ресторанов Атланты сразу после его дебатов с Дональдом Трампом. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T06:42

2024-06-30T06:42

2024-06-30T06:42

в мире

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атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Пользователи соцсети X из США иронично отреагировали на визит президента Джо Байдена в один из ресторанов Атланты сразу после его дебатов с Дональдом Трампом.Байден опубликовал соответствующее видео в X, отметив, что "с нетерпением" ждет следующего визита в это заведение. На кадрах можно увидеть, как президент вместе с супругой Джилл заходит в помещение, после чего общается с посетителями."Так постановочно. Так фальшиво", — написала пользователь @ValentinaForSOS."Подавай в отставку", — потребовал @Liberacrat."Это было полностью срежиссировано, этим людям, вероятно, заплатили за то, чтобы они там присутствовали", — предположил @hodgetwins."Джо, ты выглядишь более живым в ресторане Waffle, чем на сцене на президентских дебатах. Кажется, ты вполне подходишь для работы его менеджером. Но мы не доверяем тебе управлять страной!" — указал @XVanFleet."Пожимаешь руки?!? Если у тебя были симптомы простуды, почему не было маски, и где твой тест на COVID?" — задался вопросом @MrWickwire, имея в виду сообщения о простуде, из-за которой у Байдена, как писали СМИ, были проблемы с голосом на дебатах.При этом пользователь @Just_A_Dude_AZ опубликовал ироничную картинку, на которой говорится: "Байдену не нужен тест на умственные способности. Он нужен тем, кто голосует за него".Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом.

https://ria.ru/20240630/bayden-1956401350.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена