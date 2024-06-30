https://ria.ru/20240630/bayden-1956401350.html

СМИ назвали единственного человека, кто имеет решающее влияние на Байдена

СМИ назвали единственного человека, кто имеет решающее влияние на Байдена - РИА Новости, 30.06.2024

СМИ назвали единственного человека, кто имеет решающее влияние на Байдена

Только супруга 81-летнего президента США Джо Байдена Джилл имеет на него решающее влияние, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T06:32

2024-06-30T06:32

2024-06-30T06:43

в мире

сша

атланта

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951104728_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_c59741732b5ba65cadc8f5bd023d6c18.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Только супруга 81-летнего президента США Джо Байдена Джилл имеет на него решающее влияние, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. "Единственный человек, который имеет на него решающее влияние - это первая леди. Если она решит, что следует сменить курс, курс будет изменен", - сообщил телеканалу человек, знакомый с ситуацией. По словам пяти собеседников NBC News, ожидается, что Байден обсудит будущее своей предвыборной кампании после неудачных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом с семьей в воскресенье в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Как сообщает пресс-пул Белого дома, поездка была запланирована еще до дебатов. Ранее портал Axios писал, что Байден не выйдет из борьбы за пост президента, если так не решит его ближайший круг, в который входят его супруга Джилл, сестра Валери, советник Тед Кауфман и небольшая группа помощников в Белом доме. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240629/debaty-1956250386.html

https://ria.ru/20240630/bayden-1956392461.html

https://ria.ru/20240304/bayden-1931004879.html

сша

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена