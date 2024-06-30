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СМИ назвали единственного человека, кто имеет решающее влияние на Байдена - РИА Новости, 30.06.2024
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06:32 30.06.2024 (обновлено: 06:43 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/bayden-1956401350.html
СМИ назвали единственного человека, кто имеет решающее влияние на Байдена
СМИ назвали единственного человека, кто имеет решающее влияние на Байдена - РИА Новости, 30.06.2024
СМИ назвали единственного человека, кто имеет решающее влияние на Байдена
Только супруга 81-летнего президента США Джо Байдена Джилл имеет на него решающее влияние, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T06:32
2024-06-30T06:43
в мире
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атланта
джо байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Только супруга 81-летнего президента США Джо Байдена Джилл имеет на него решающее влияние, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник. "Единственный человек, который имеет на него решающее влияние - это первая леди. Если она решит, что следует сменить курс, курс будет изменен", - сообщил телеканалу человек, знакомый с ситуацией. По словам пяти собеседников NBC News, ожидается, что Байден обсудит будущее своей предвыборной кампании после неудачных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом с семьей в воскресенье в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Как сообщает пресс-пул Белого дома, поездка была запланирована еще до дебатов. Ранее портал Axios писал, что Байден не выйдет из борьбы за пост президента, если так не решит его ближайший круг, в который входят его супруга Джилл, сестра Валери, советник Тед Кауфман и небольшая группа помощников в Белом доме. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/debaty-1956250386.html
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https://ria.ru/20240304/bayden-1931004879.html
сша
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
СМИ назвали единственного человека, кто имеет решающее влияние на Байдена

NBC: только жена Байдена Джилл имеет на него решающее влияние

© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Только супруга 81-летнего президента США Джо Байдена Джилл имеет на него решающее влияние, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник.
«
"Единственный человек, который имеет на него решающее влияние - это первая леди. Если она решит, что следует сменить курс, курс будет изменен", - сообщил телеканалу человек, знакомый с ситуацией.
Президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп во время президентских дебатов. 28 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
CNN: зарубежные дипломаты шокированы выступлением Байдена на дебатах
Вчера, 02:13
По словам пяти собеседников NBC News, ожидается, что Байден обсудит будущее своей предвыборной кампании после неудачных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом с семьей в воскресенье в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Как сообщает пресс-пул Белого дома, поездка была запланирована еще до дебатов.
Ранее портал Axios писал, что Байден не выйдет из борьбы за пост президента, если так не решит его ближайший круг, в который входят его супруга Джилл, сестра Валери, советник Тед Кауфман и небольшая группа помощников в Белом доме.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Байден сделал признание жене после дебатов с Трампом
01:20
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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4 марта, 13:33
 
В миреСШААтлантаДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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