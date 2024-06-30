https://ria.ru/20240630/bayden-1956397667.html

СМИ: Байдена хотят насильно отстранить от выборов

СМИ: Байдена хотят насильно отстранить от выборов - РИА Новости, 30.06.2024

СМИ: Байдена хотят насильно отстранить от выборов

Спонсоры Демократической партии США после провала Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом глубоко встревожены и теперь обсуждают возможность исключить главу... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T04:35

2024-06-30T04:35

2024-06-30T12:11

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Спонсоры Демократической партии США после провала Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом глубоко встревожены и теперь обсуждают возможность исключить главу Белого дома против его воли из списка кандидатов в президенты, пишет The New York Times со ссылкой на источники."Постоянно нервничающие доноры Демократической партии в пятницу (день, когда прошли предвыборные дебаты в США. — Прим. ред.) оказались сильно обеспокоены, поскольку некоторые из самых богатых людей Америки выразили сочувствие из-за слабого выступления Байдена на дебатах и задумались о том, как изменить ход предвыборной гонки", — говорится в статье.Один из собеседников издания заявил о начале обсуждения с политическими консультантами "сокровенных правил", которые помогли бы исключить Байдена против его воли из списка кандидатов до или во время национального съезда Демократической партии.По информации газеты, некоторые доноры надеются, что действующий президент сможет "прозреть" и добровольно отказаться от участия в выборах. Другие предлагают пообщаться с первой леди Джилл Байден, чтобы та убедила политика выйти из предвыборной гонки.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга политика Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Байден, и бывший американский лидер, республиканец Трамп.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956384089.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956368849.html

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