https://ria.ru/20240630/ator-1956472823.html

АТОР: обращений от российских туристов из-за пожаров в Турции не поступало

АТОР: обращений от российских туристов из-за пожаров в Турции не поступало - РИА Новости, 30.06.2024

АТОР: обращений от российских туристов из-за пожаров в Турции не поступало

Обращений от российских туристов в связи с лесными пожарами близ турецкого курорта Измир пока не поступало, в регионе могут находиться до 5 тысяч организованных РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T16:39

2024-06-30T16:39

2024-06-30T16:39

измир

россия

турция

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

pegasus airlines

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обращений от российских туристов в связи с лесными пожарами близ турецкого курорта Измир пока не поступало, в регионе могут находиться до 5 тысяч организованных путешественников из России, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Лесные пожары охватили в субботу три турецких провинции, была перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. Минобороны Турции направило несколько вертолетов на помощь пожарным, были эвакуированы жители ряда населенных пунктов. "Курорты близ Измира не относятся к числу максимально популярных у отдыхающих из России. В настоящее время там могут находиться не более 5 тысяч организованных российских туристов. На данный момент не известно об обращениях туристов к туроператорам-членам АТОР", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что в Измир нет прямых чартеров, но есть регулярные рейсы "Аэрофлота" и Pegasus Airlines из Москвы. Общая кресельная емкость – порядка 1,8 тысяч мест в неделю. "Туристы в Измир также могут прибывать через аэропорт Бодрума или приезжать с экскурсионными целями – там находится один из крайне привлекательных памятников истории и архитектуры – древний город Эфес. И множество достопримечательностей по дороге из Бодрума или Даламана", - указали в АТОР. "Никаких просьб или сообщений об опасениях со стороны туристов не поступало, поскольку все лесные пожары находятся под контролем. До сих пор мы не получали запросов от клиентов, желающих прервать свое пребывание в Измире или Кушадасы", - процитировали в сообщении слова координатора PEGAS Touristik по странам СНГ Орхана Санджара. Ранее в воскресенье министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что пожарным удалось остановить продвижение огня в лесных пожарах в турецкой провинции Измир, задержаны подозреваемые, действия которых могли привести к пожару.

https://ria.ru/20240623/turizm-1954823896.html

https://ria.ru/20240623/ator-1954812932.html

измир

россия

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измир, россия, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, pegasus airlines