https://ria.ru/20240630/apellyatsiya-1734980175.html

Апелляция ЕГЭ-2024: ее виды, сроки и порядок подачи жалобы

Апелляция ЕГЭ в 2024 году: как подать, рассмотрение результата, причины, сроки

Апелляция ЕГЭ-2024: ее виды, сроки и порядок подачи жалобы

Апелляция ЕГЭ — это письменное заявление участника государственной итоговой аттестации. Причиной жалобы могут быть нарушения установленного порядка проведения... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:46

2024-06-30T14:46

2024-06-30T14:55

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Апелляция ЕГЭ — это письменное заявление участника государственной итоговой аттестации. Причиной жалобы могут быть нарушения установленного порядка проведения экзаменов или несогласие с выставленными баллами. Порядок процедуры обжалования в 2024 году, в течение скольких дней после ЕГЭ можно подать документы, как конфликтная комиссия проверяет работу, сроки и результаты рассмотрения — в материале РИА Новости.Апелляция ЕГЭПорядок подачи и рассмотрения апелляций регламентируется соответствующим приказом Минпросвещения России №190, Рособрнадзора № 1512 от 07.11.2018. С начала пандемии коронавируса процедура рассмотрения апелляции может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате.Причины подачиПоводом для подачи апелляции является:Виды апелляцииУчастники единого государственного экзамена могут подать апелляцию. Она бывает двух видов:При несогласии с балламиЕсли участник ЕГЭ не согласен с выставленными ему баллами за экзамен, до заседания конфликтной комиссии проверяется правильность оценивания его развернутого ответа. Для этого к рассмотрению апелляции привлекается эксперт по соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее экзаменационную работу участника ЕГЭ, подавшего апелляцию.При нарушении порядка проведенияАпелляция о нарушении порядка подается в случаях, при которых нарушаются права участников при проведении экзамена. Для проверки сведений, изложенных в апелляции, организуется проверка, результаты которой оформляются в форме заключения. Затем конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: об отклонении апелляции или об ее удовлетворении.— Организаторы тщательно следят за порядком проведения итоговой аттестации и ликвидируют нештатные ситуации, или же экзамен переносится на резервный день при невозможности устранить форс-мажор, — рассказала РИА Новости бывший председатель государственной экзаменационной комиссии Татьяна Маркина.Как подать апелляциюЕсли, по мнению выпускника, имеется нарушение процедуры проведения ЕГЭ, то важно подать апелляцию в тот же день, не выходя из пункта проведения экзамена. Апелляция подается члену государственной экзаменационной комиссии.В случае несогласия с выставленными баллами нужно подать апелляцию в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена.График обработки экзаменационных работ основного периода ЕГЭ в 2024 году:Куда обращатьсяКуда именно подавать апелляцию зависит от ее вида:Необходимые документыКроме заявления, необходимо изложить суть претензии: указать, какие именно нарушения были допущены при организации экзамена или что в работе, по мнению автора, оценили неверно. С целью аргументации своей точки зрения приложить ссылки на учебники, которые входят в федеральный перечень. Также понадобится паспорт участника и родителей, если они идут с ним, нотариальная доверенность, если на заседании комиссии будет присутствовать представитель выпускника.ЗаявлениеПодать заявление на апелляцию ребёнок может самостоятельно или с помощью родителей/законных представителей. Заполнить его можно в конфликтной комиссии по форме 1-АП илионлайн с помощью специальных сервисов (в столице это можно сделать через личный кабинет на официальном портале мэра и правительства Москвы, в Санкт-Петербурге — на сайте ege.spb.ru. Апеллянт составляет два экземпляра жалобы в письменной форме. В случае нарушения процедуры экзамена один вариант передается в конфликтную комиссию, другой, с пометкой члена ГЭК о принятии ее на рассмотрение, остается у участника экзаменов.При подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами один экземпляр передается в конфликтную комиссию, другой, с пометкой ответственного лица о принятии ее на рассмотрение в конфликтную комиссию, остается у апеллянта.Сроки рассмотренияАпелляция о нарушении порядка рассматривается в течение двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию.Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами проводится в течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее поступления.Как проходит заседаниеПорядок проведения заседания изложен в рекомендациях по работе апелляционной комиссии. Член ГЭК организует проведение проверки сведений, изложенных в апелляции о нарушении порядка, при участии организаторов, не задействованных в аудитории, в которой проводился экзамен, технических специалистов, ассистентов, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и медицинских работников. Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляцию о нарушении порядка и заключение о результатах проверки в тот же день член ГЭК передает в конфликтную комиссию.Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: об отклонении апелляции или о ее удовлетворении.В последнем случае результат экзамена аннулируется и подавшему апелляцию участнику предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный расписанием ЕГЭ.Как аргументировать апелляциюДля успешной апелляции важно доказать, что ответы соответствуют всем требованиям и критериям оценки, которые приведены на сайте Федерального института педагогических измерений. Также можно ссылаться на информацию из учебников, которые входят в федеральный перечень, утвержденный Минпросвещения.Кто принимает апелляцию у участникаПри рассмотрении апелляции могут присутствовать члены ГЭК, аккредитованные общественные наблюдатели, сотрудники Рособрнадзора и иные лица, определенные этим ведомством, а также представители профильного органа власти субъекта Российской Федерации.Как комиссия проверяет работуВ рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами до заседания конфликтной комиссии устанавливается правильность оценивания развернутого ответа участника экзамена. Для этого привлекается эксперт по соответствующему учебному предмету, не проверявший ранее экзаменационную работу апеллянта.Результат апелляцииПо итогам рассмотрения комиссия выносит решение об отклонении апелляции либо об ее удовлетворении. Баллы изменят, если выпускник докажет неправильное оценивание своей работы.На сколько баллов можно поднять результаты ЕГЭВ случае удовлетворения апелляции о несогласии с выставленными баллами их количество может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Также баллы могут оставить без изменения. Каждый случай рассматривается отдельно.Сколько раз можно подавать апелляциюАпелляцию можно подать в течение двух дней после оглашения результатов экзамена. При этом, выпускники, которые решат пойти на пересдачу одного из предметов ЕГЭ, тоже смогут подать апелляцию, в случае несогласия с результатами. Чтобы отменить апелляцию нужно лично приехать в конфликтную комиссию с удостоверением личности и написать отказ от заявления на специальном бланке.Когда не стоит подавать апелляциюКонфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником экзамена требований порядка и неправильным заполнением бланков. Рекомендации экспертов для успешной апелляцииЧтобы процедура оспаривания результатов принесла положительный результат, нужно заранее посоветоваться с преподавателем и подготовить аргументацию для обоснования своей позиции. Ссылаться можно только на учебники из Федерального перечня. Выпускнику необходимо доказать конфликтной комиссии, что его работа соответствует всем критериям.Конфликтная комиссия проверяет работу полностью, даже если выпускник не согласен только с одним вопросом. Рассматривается весь пакет документов: распечатанные изображения экзаменационной работы, аудиозаписи ответов, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и т.д.— Не проверяют только черновики, потому если участник ЕГЭ не успел перенести из него правильный ответ в бланк, то жаловаться бесполезно, — отметила эксперт.

https://ria.ru/20240422/ege-1941486145.html

https://ria.ru/20240610/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20240404/ege-1937920649.html

https://ria.ru/20240520/ekzameny-1947255662.html

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общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор