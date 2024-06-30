Рейтинг@Mail.ru
Австрийская АПС объявила об альянсе в ЕП с венгерской и чешской партиями - РИА Новости, 30.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 30.06.2024 (обновлено: 14:57 30.06.2024)
https://ria.ru/20240630/alyans-1956455368.html
Австрийская АПС объявила об альянсе в ЕП с венгерской и чешской партиями
Австрийская АПС объявила об альянсе в ЕП с венгерской и чешской партиями - РИА Новости, 30.06.2024
Австрийская АПС объявила об альянсе в ЕП с венгерской и чешской партиями
Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль объявил в воскресенье о формировании политического альянса в Европейском парламенте с венгерской партией... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-30T14:46
2024-06-30T14:57
в мире
украина
европа
франция
виктор орбан
андрей бабиш
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_78aa75f2cbdad26007919ce57f0f3f53.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль объявил в воскресенье о формировании политического альянса в Европейском парламенте с венгерской партией "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана и чешской партией ANO. "Я бы хотел сегодня презентовать новый политический альянс, который формируется из патриотических сил, играющих ведущие роли в своих странах", - сказал Кикль на совместной пресс-конференции с Орбаном, главой ANO Андреем Бабишем и возглавлявшим АПС на выборах в Европарламент Харальдом Вилимски. Кроме того, лидер АПС заявил, что новый альянс в Европарламенте открыт к принятию в свои ряды желающие присоединиться партии из других стран ЕС. Также в своей речи Кикль отметил, что Орбан - единственный глава правительства в ЕС, который выступает за мирное решение конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что саму военную операцию члены альянса осуждают. "Мы не хотим уступать Европу левым экспериментам (главы Еврокомиссии Урусулы - ред.) фон дер Ляйен, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона или чьим-либо ещё - нет! Мы не хотим, чтобы нами играли во имя чужих интересов и чтобы нас во имя чуждых целей втягивали в конфликты и войны - нет! И мы не хотим иметь тотальное правление ЕС с тотальной утратой полномочий на национальном уровне - нет!" - сказал Кикль. Альянс назвал себя "Патриоты Европы". Новый альянс может стать основой для формирования фракции в Европейском парламенте, но для этого его членам надо иметь не менее 25 мандатов из семи разных стран-членов ЕС. По результатам прошедших в начале выборов в Европарламент АПС получила 6 мандатов, Фидес - 11 мандатов, а ANO - 7 мандатов.
https://ria.ru/20240630/orban-1956435779.html
https://ria.ru/20240417/orban-1940486359.html
украина
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617425_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_bb599bf7e711680852afd73213c9e099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, франция, виктор орбан, андрей бабиш, евросоюз, европарламент, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Франция, Виктор Орбан, Андрей Бабиш, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия
Австрийская АПС объявила об альянсе в ЕП с венгерской и чешской партиями

Глава АПС Кикль объявил о формировании политического альянса в Европарламенте

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль объявил в воскресенье о формировании политического альянса в Европейском парламенте с венгерской партией "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана и чешской партией ANO.
"Я бы хотел сегодня презентовать новый политический альянс, который формируется из патриотических сил, играющих ведущие роли в своих странах", - сказал Кикль на совместной пресс-конференции с Орбаном, главой ANO Андреем Бабишем и возглавлявшим АПС на выборах в Европарламент Харальдом Вилимски.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Орбан рассказал о новом политическом альянсе в ЕП
Вчера, 12:48
Кроме того, лидер АПС заявил, что новый альянс в Европарламенте открыт к принятию в свои ряды желающие присоединиться партии из других стран ЕС.
Также в своей речи Кикль отметил, что Орбан - единственный глава правительства в ЕС, который выступает за мирное решение конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что саму военную операцию члены альянса осуждают.
«
"Мы не хотим уступать Европу левым экспериментам (главы Еврокомиссии Урусулы - ред.) фон дер Ляйен, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона или чьим-либо ещё - нет! Мы не хотим, чтобы нами играли во имя чужих интересов и чтобы нас во имя чуждых целей втягивали в конфликты и войны - нет! И мы не хотим иметь тотальное правление ЕС с тотальной утратой полномочий на национальном уровне - нет!" - сказал Кикль.
Альянс назвал себя "Патриоты Европы".
Новый альянс может стать основой для формирования фракции в Европейском парламенте, но для этого его членам надо иметь не менее 25 мандатов из семи разных стран-членов ЕС. По результатам прошедших в начале выборов в Европарламент АПС получила 6 мандатов, Фидес - 11 мандатов, а ANO - 7 мандатов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Орбан обвинил руководство ЕС в политическом шантаже
17 апреля, 02:20
 
В миреУкраинаЕвропаФранцияВиктор ОрбанАндрей БабишЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала