https://ria.ru/20240630/alyans-1956455368.html

Австрийская АПС объявила об альянсе в ЕП с венгерской и чешской партиями

Австрийская АПС объявила об альянсе в ЕП с венгерской и чешской партиями - РИА Новости, 30.06.2024

Австрийская АПС объявила об альянсе в ЕП с венгерской и чешской партиями

Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль объявил в воскресенье о формировании политического альянса в Европейском парламенте с венгерской партией... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-30T14:46

2024-06-30T14:46

2024-06-30T14:57

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль объявил в воскресенье о формировании политического альянса в Европейском парламенте с венгерской партией "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана и чешской партией ANO. "Я бы хотел сегодня презентовать новый политический альянс, который формируется из патриотических сил, играющих ведущие роли в своих странах", - сказал Кикль на совместной пресс-конференции с Орбаном, главой ANO Андреем Бабишем и возглавлявшим АПС на выборах в Европарламент Харальдом Вилимски. Кроме того, лидер АПС заявил, что новый альянс в Европарламенте открыт к принятию в свои ряды желающие присоединиться партии из других стран ЕС. Также в своей речи Кикль отметил, что Орбан - единственный глава правительства в ЕС, который выступает за мирное решение конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что саму военную операцию члены альянса осуждают. "Мы не хотим уступать Европу левым экспериментам (главы Еврокомиссии Урусулы - ред.) фон дер Ляйен, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона или чьим-либо ещё - нет! Мы не хотим, чтобы нами играли во имя чужих интересов и чтобы нас во имя чуждых целей втягивали в конфликты и войны - нет! И мы не хотим иметь тотальное правление ЕС с тотальной утратой полномочий на национальном уровне - нет!" - сказал Кикль. Альянс назвал себя "Патриоты Европы". Новый альянс может стать основой для формирования фракции в Европейском парламенте, но для этого его членам надо иметь не менее 25 мандатов из семи разных стран-членов ЕС. По результатам прошедших в начале выборов в Европарламент АПС получила 6 мандатов, Фидес - 11 мандатов, а ANO - 7 мандатов.

https://ria.ru/20240630/orban-1956435779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, европа, франция, виктор орбан, андрей бабиш, евросоюз, европарламент, еврокомиссия