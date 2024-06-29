https://ria.ru/20240629/zhara-1956356436.html

Москвичей предупредили об аномальной жаре в первые дни июля

Москвичей предупредили об аномальной жаре в первые дни июля - РИА Новости, 29.06.2024

Москвичей предупредили об аномальной жаре в первые дни июля

Жара в Москве сохранится в первые пять дней июля и достигнет апогея в среду, ожидается до плюс 34 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:48

2024-06-29T18:48

2024-06-29T23:34

общество

москва

михаил леус

экология в россии

погода

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Жара в Москве сохранится в первые пять дней июля и достигнет апогея в среду, ожидается до плюс 34 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Последний день июня и первая пятидневка июля в столичном регионе будут аномально жаркими… В такой ситуации в столице в воскресенье и в пятницу плюс 28 - плюс 30, в понедельник – плюс 30 - плюс 32, во вторник и в четверг плюс 31 - плюс 33, а в среду жара достигнет апогея – термометры покажут плюс 32 - плюс 34 градуса", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что обширный, малооблачный антициклон, который будет господствовать над регионом большую часть этого периода, лишь поспособствует дальнейшему повышению температуры. Холодные фронты, которые в воскресенье и в пятницу будут пересекать центральные области европейской части страны, не сумеют заметно понизить температуру.

https://ria.ru/20240629/pogoda-1956354022.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, михаил леус, экология в россии, погода