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Москвичей предупредили об аномальной жаре в первые дни июля
Москвичей предупредили об аномальной жаре в первые дни июля - РИА Новости, 29.06.2024
Москвичей предупредили об аномальной жаре в первые дни июля
Жара в Москве сохранится в первые пять дней июля и достигнет апогея в среду, ожидается до плюс 34 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:48
2024-06-29T18:48
2024-06-29T23:34
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михаил леус
экология в россии
погода
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Жара в Москве сохранится в первые пять дней июля и достигнет апогея в среду, ожидается до плюс 34 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Последний день июня и первая пятидневка июля в столичном регионе будут аномально жаркими… В такой ситуации в столице в воскресенье и в пятницу плюс 28 - плюс 30, в понедельник – плюс 30 - плюс 32, во вторник и в четверг плюс 31 - плюс 33, а в среду жара достигнет апогея – термометры покажут плюс 32 - плюс 34 градуса", - рассказал Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что обширный, малооблачный антициклон, который будет господствовать над регионом большую часть этого периода, лишь поспособствует дальнейшему повышению температуры. Холодные фронты, которые в воскресенье и в пятницу будут пересекать центральные области европейской части страны, не сумеют заметно понизить температуру.
https://ria.ru/20240629/pogoda-1956354022.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, михаил леус, экология в россии, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Экология в России, Погода
Москвичей предупредили об аномальной жаре в первые дни июля
Леус: жара в Москве сохранится в первые 5 дней июля и достигнет апогея в среду