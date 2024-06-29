https://ria.ru/20240629/zemletryasenie-1956292614.html

У берегов Перу произошло землетрясение

У берегов Перу произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2024

У берегов Перу произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Перу, сообщает Геофизический институт страны. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:22

2024-06-29T11:22

2024-06-29T11:22

в мире

перу

арекипа (регион)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Перу, сообщает Геофизический институт страны. Подземные толчки были зафиксированы в 02.05 по местному времени (10.05 мск) в 54 километрах к юго-западу от города Чала, расположенного в провинции Каравели региона Арекипа. Эпицентр залегал на глубине 20 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Днем ранее сообщалось о произошедшем у берегов страны землетрясении магнитудой 7,0. По данным минздрава, в результате него пострадали как минимум пять человек.

https://ria.ru/20240629/kurily-1956292236.html

https://ria.ru/20231220/zemletryasenie-1916987145.html

перу

арекипа (регион)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, перу, арекипа (регион)