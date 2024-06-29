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У берегов Перу произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2024
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11:22 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/zemletryasenie-1956292614.html
У берегов Перу произошло землетрясение
У берегов Перу произошло землетрясение - РИА Новости, 29.06.2024
У берегов Перу произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Перу, сообщает Геофизический институт страны. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:22
2024-06-29T11:22
в мире
перу
арекипа (регион)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Перу, сообщает Геофизический институт страны. Подземные толчки были зафиксированы в 02.05 по местному времени (10.05 мск) в 54 километрах к юго-западу от города Чала, расположенного в провинции Каравели региона Арекипа. Эпицентр залегал на глубине 20 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала. Днем ранее сообщалось о произошедшем у берегов страны землетрясении магнитудой 7,0. По данным минздрава, в результате него пострадали как минимум пять человек.
https://ria.ru/20240629/kurily-1956292236.html
https://ria.ru/20231220/zemletryasenie-1916987145.html
перу
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в мире, перу, арекипа (регион)
В мире, Перу, Арекипа (регион)
У берегов Перу произошло землетрясение

Геофизический институт Перу сообщил о землетрясении магнитудой 6,4

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Перу, сообщает Геофизический институт страны.
Подземные толчки были зафиксированы в 02.05 по местному времени (10.05 мск) в 54 километрах к юго-западу от города Чала, расположенного в провинции Каравели региона Арекипа. Эпицентр залегал на глубине 20 километров.
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У побережья южных Курил произошло землетрясение
Вчера, 11:20
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Днем ранее сообщалось о произошедшем у берегов страны землетрясении магнитудой 7,0. По данным минздрава, в результате него пострадали как минимум пять человек.
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В миреПеруАрекипа (регион)
 
 
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