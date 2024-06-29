У берегов Перу произошло землетрясение
Геофизический институт Перу сообщил о землетрясении магнитудой 6,4
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Перу, сообщает Геофизический институт страны.
Подземные толчки были зафиксированы в 02.05 по местному времени (10.05 мск) в 54 километрах к юго-западу от города Чала, расположенного в провинции Каравели региона Арекипа. Эпицентр залегал на глубине 20 километров.
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Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Днем ранее сообщалось о произошедшем у берегов страны землетрясении магнитудой 7,0. По данным минздрава, в результате него пострадали как минимум пять человек.
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