https://ria.ru/20240629/vzryvy-1956347475.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 29.06.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:30

2024-06-29T17:30

2024-06-29T17:30

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове было слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит более трех часов. Телеканал "Общественное" в субботу сообщал о еще одном взрыве в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956259915.html

харьков

харьковская область

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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф