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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 29.06.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:30
2024-06-29T17:30
2024-06-29T17:30
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в субботу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове было слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит более трех часов. Телеканал "Общественное" в субботу сообщал о еще одном взрыве в Харькове. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов