https://ria.ru/20240629/vzryvy-1956324327.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 29.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:59

2024-06-29T14:59

2024-06-29T14:59

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины