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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 29.06.2024
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 29.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:59
2024-06-29T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

"Общественное": в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Запорожской области
Украинские военные в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«
"В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
На данный момент в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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