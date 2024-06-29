https://ria.ru/20240629/vzryvy-1956324327.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 29.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:59
2024-06-29T14:59
2024-06-29T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947642263_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_da9378c5733cb2bb6e804383ea285878.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947642263_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_0396d41b4caa32519dc41963ee08137c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
"Общественное": в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы