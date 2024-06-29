https://ria.ru/20240629/vsu-1956374808.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку - РИА Новости, 29.06.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Украинские войска в 20.30 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T21:09

2024-06-29T21:09

2024-06-29T21:09

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 20.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол