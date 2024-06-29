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"Как в ловушке". На Западе сообщили об отчаянной ситуации в ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/vsu-1956369505.html
"Как в ловушке". На Западе сообщили об отчаянной ситуации в ВСУ
"Как в ловушке". На Западе сообщили об отчаянной ситуации в ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
"Как в ловушке". На Западе сообщили об отчаянной ситуации в ВСУ
На Украине стремительно растет число призывников, не желающих воевать за ВСУ, которым отчаянно не хватает солдат, пишет британская газета The Guardian. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:29
2024-06-29T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Украине стремительно растет число призывников, не желающих воевать за ВСУ, которым отчаянно не хватает солдат, пишет британская газета The Guardian."Я хочу покинуть эту страну. Мой разум больше не может выносить пребывание здесь, как в ловушке &lt;…&gt; На фронте я долго не продержусь. Я хочу построить семью и посмотреть мир, но я не готов умирать", — заявил изданию один из потенциальных призывников по имени Дмитрий.Как уточняет The Guardian, еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сбежали из страны, несмотря на попытки Киева остановить этот процесс."Власти Украины приложили усилия, чтобы остановить людей, которые стремятся уехать из страны или избежать военной службы, о чем свидетельствует увольнение Зеленским областных военкомов. Увольнение последовало за сообщениями о том, что офицеры брали взятки за освобождение мужчин от призыва на военную службу", — пишет Guardian.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Тем не менее командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
https://ria.ru/20240629/ochevidets-1956367034.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Как в ловушке". На Западе сообщили об отчаянной ситуации в ВСУ

Guardian: все больше призывников ВСУ не хотят идти на фронт

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. На Украине стремительно растет число призывников, не желающих воевать за ВСУ, которым отчаянно не хватает солдат, пишет британская газета The Guardian.
"Я хочу покинуть эту страну. Мой разум больше не может выносить пребывание здесь, как в ловушке <…> На фронте я долго не продержусь. Я хочу построить семью и посмотреть мир, но я не готов умирать", — заявил изданию один из потенциальных призывников по имени Дмитрий.
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Как уточняет The Guardian, еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сбежали из страны, несмотря на попытки Киева остановить этот процесс.
"Власти Украины приложили усилия, чтобы остановить людей, которые стремятся уехать из страны или избежать военной службы, о чем свидетельствует увольнение Зеленским областных военкомов. Увольнение последовало за сообщениями о том, что офицеры брали взятки за освобождение мужчин от призыва на военную службу", — пишет Guardian.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Тем не менее командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
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