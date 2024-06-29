https://ria.ru/20240629/volodin-1956285244.html

Володин рассказал, от кого зависит укрепление России

Володин рассказал, от кого зависит укрепление России - РИА Новости, 29.06.2024

Володин рассказал, от кого зависит укрепление России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что дальнейшее укрепление России зависит от молодежи, которой он пожелал найти свое призвание в жизни, поздравив с Днем РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:36

2024-06-29T10:36

2024-06-29T10:36

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что дальнейшее укрепление России зависит от молодежи, которой он пожелал найти свое призвание в жизни, поздравив с Днем молодежи. "Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем молодежи. Верьте в себя, ставьте перед собой новые цели и добивайтесь успеха. Дальнейшее укрепление России во многом зависит от вас: от вашей активной гражданской позиции, готовности самосовершенствоваться и развиваться. Вы — будущее нашей страны", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он пожелал молодежи найти свое призвание, реализовать потенциал, стать достойными гражданами России.

https://ria.ru/20240313/molodezh-1932833078.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф