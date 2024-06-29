https://ria.ru/20240629/volodin-1956285244.html
Володин рассказал, от кого зависит укрепление России
Володин рассказал, от кого зависит укрепление России - РИА Новости, 29.06.2024
Володин рассказал, от кого зависит укрепление России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что дальнейшее укрепление России зависит от молодежи, которой он пожелал найти свое призвание в жизни, поздравив с Днем РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:36
2024-06-29T10:36
2024-06-29T10:36
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что дальнейшее укрепление России зависит от молодежи, которой он пожелал найти свое призвание в жизни, поздравив с Днем молодежи. "Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем молодежи. Верьте в себя, ставьте перед собой новые цели и добивайтесь успеха. Дальнейшее укрепление России во многом зависит от вас: от вашей активной гражданской позиции, готовности самосовершенствоваться и развиваться. Вы — будущее нашей страны", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы. Он пожелал молодежи найти свое призвание, реализовать потенциал, стать достойными гражданами России.
https://ria.ru/20240313/molodezh-1932833078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал, от кого зависит укрепление России
Володин: дальнейшее укрепление России зависит от молодежи