https://ria.ru/20240629/ukraina-1956296426.html

На Украине рассказали, какой будет ситуация с электроснабжением зимой

На Украине рассказали, какой будет ситуация с электроснабжением зимой - РИА Новости, 29.06.2024

На Украине рассказали, какой будет ситуация с электроснабжением зимой

Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко считает, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:50

2024-06-29T11:50

2024-06-29T11:56

экономика

украина

герман галущенко

укрэнерго

дтэк

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко считает, что зимой из-за дефицита в энергосистеме Украины света может не быть по 12 часов в сутки. "Зимой потребление в стране самое большое. Мой базовый прогноз - в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть, базовый прогноз — 12 часов без света", - сказал Коваленко в интервью украинскому изданию "Дело". Он отметил, что ситуация может быть хуже, если не удастся восстановить разрушенные мощности и договориться об импорте электроэнергии. Коваленко 24 июня заявил, что украинской энергосистеме критически не хватает внутренней генерации, импорт электроэнергии не решает проблему. Он не исключил, что свет могут давать максимум шесть часов в сутки. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953051471.html

https://ria.ru/20240622/minoborony-1954712712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, герман галущенко, укрэнерго, дтэк