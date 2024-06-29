https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265618.html

Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года

Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года - РИА Новости, 29.06.2024

Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года

Финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:16

2024-06-29T08:16

2024-06-29T16:29

экономика

украина

сша

канада

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1785bb53de066421ac5f7a74c86c59f8.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро, при этом в мае впервые вообще не поступило никаких средств, следует из расчетов РИА Новости по данным Минфина республики. Украина с начала спецоперации России в феврале 2022 года стала получать значительные финансовые транши в свой бюджет, из которых обеспечивается выполнение государством своих основных функций, а также покрытие дефицита. Бюджет республики в 2022 году пополнялся 17 странами и Евросоюзом в среднем на 2,9 миллиарда евро в месяц. Самое большое финансирование предоставили тогда США (11,4 миллиарда евро), Евросоюз (7,6 миллиарда) и Канада (1,8 миллиарда). В следующем году финансировали украинский бюджет уже 13 стран и Евросоюз, в среднем по три миллиарда евро в месяц. Не было поступлений от Франции, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции, Литвы, Латвии, Австрии и Албании, а крупнейшим донором стал ЕС (18,1 миллиарда евро) вместо США (10,1 миллиарда). Тройку лидеров замкнула Япония (3,4 миллиарда). А в этом году среди двусторонних источников финансирования украинского бюджета остались лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания, а их ежемесячный "взнос" сократился до 1,9 миллиарда евро. Интересно и распределение помощи по месяцам: если в 2022-2023 годах не было ни одного месяца с поступлениями меньше миллиарда евро, то в 2024-м таких было три. В январе украинский бюджет получил лишь 400 миллионов евро, в феврале 740 миллионов, а в мае поступлений от других стран и объединений не было вовсе. В июне Евросоюз передал Украине очередные полтора миллиарда евро, сообщил Минфин страны в четверг. При этом объединение с апреля стало единственным крупным иностранным донором для украинского бюджета. Отдельные страны же перестали перечислять финансовую помощь еще в марте.

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953205208.html

https://ria.ru/20240418/ukraina-1940720416.html

украина

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, сша, канада, евросоюз