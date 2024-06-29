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Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года - РИА Новости, 29.06.2024
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08:16 29.06.2024 (обновлено: 16:29 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265618.html
Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года
Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года - РИА Новости, 29.06.2024
Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года
Финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:16
2024-06-29T16:29
экономика
украина
сша
канада
евросоюз
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро, при этом в мае впервые вообще не поступило никаких средств, следует из расчетов РИА Новости по данным Минфина республики. Украина с начала спецоперации России в феврале 2022 года стала получать значительные финансовые транши в свой бюджет, из которых обеспечивается выполнение государством своих основных функций, а также покрытие дефицита. Бюджет республики в 2022 году пополнялся 17 странами и Евросоюзом в среднем на 2,9 миллиарда евро в месяц. Самое большое финансирование предоставили тогда США (11,4 миллиарда евро), Евросоюз (7,6 миллиарда) и Канада (1,8 миллиарда). В следующем году финансировали украинский бюджет уже 13 стран и Евросоюз, в среднем по три миллиарда евро в месяц. Не было поступлений от Франции, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции, Литвы, Латвии, Австрии и Албании, а крупнейшим донором стал ЕС (18,1 миллиарда евро) вместо США (10,1 миллиарда). Тройку лидеров замкнула Япония (3,4 миллиарда). А в этом году среди двусторонних источников финансирования украинского бюджета остались лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания, а их ежемесячный "взнос" сократился до 1,9 миллиарда евро. Интересно и распределение помощи по месяцам: если в 2022-2023 годах не было ни одного месяца с поступлениями меньше миллиарда евро, то в 2024-м таких было три. В январе украинский бюджет получил лишь 400 миллионов евро, в феврале 740 миллионов, а в мае поступлений от других стран и объединений не было вовсе. В июне Евросоюз передал Украине очередные полтора миллиарда евро, сообщил Минфин страны в четверг. При этом объединение с апреля стало единственным крупным иностранным донором для украинского бюджета. Отдельные страны же перестали перечислять финансовую помощь еще в марте.
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953205208.html
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940720416.html
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экономика, украина, сша, канада, евросоюз
Экономика, Украина, США, Канада, Евросоюз
Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимумов с февраля 2022 года

Минфин Украины: помощь от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Финансовая помощь Украине от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро, при этом в мае впервые вообще не поступило никаких средств, следует из расчетов РИА Новости по данным Минфина республики.
Украина с начала спецоперации России в феврале 2022 года стала получать значительные финансовые транши в свой бюджет, из которых обеспечивается выполнение государством своих основных функций, а также покрытие дефицита.
Бюджет республики в 2022 году пополнялся 17 странами и Евросоюзом в среднем на 2,9 миллиарда евро в месяц. Самое большое финансирование предоставили тогда США (11,4 миллиарда евро), Евросоюз (7,6 миллиарда) и Канада (1,8 миллиарда).
В следующем году финансировали украинский бюджет уже 13 стран и Евросоюз, в среднем по три миллиарда евро в месяц. Не было поступлений от Франции, Италии, Нидерландов, Дании, Швеции, Литвы, Латвии, Австрии и Албании, а крупнейшим донором стал ЕС (18,1 миллиарда евро) вместо США (10,1 миллиарда). Тройку лидеров замкнула Япония (3,4 миллиарда).
А в этом году среди двусторонних источников финансирования украинского бюджета остались лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания, а их ежемесячный "взнос" сократился до 1,9 миллиарда евро.
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Интересно и распределение помощи по месяцам: если в 2022-2023 годах не было ни одного месяца с поступлениями меньше миллиарда евро, то в 2024-м таких было три. В январе украинский бюджет получил лишь 400 миллионов евро, в феврале 740 миллионов, а в мае поступлений от других стран и объединений не было вовсе.
В июне Евросоюз передал Украине очередные полтора миллиарда евро, сообщил Минфин страны в четверг. При этом объединение с апреля стало единственным крупным иностранным донором для украинского бюджета. Отдельные страны же перестали перечислять финансовую помощь еще в марте.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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ЭкономикаУкраинаСШАКанадаЕвросоюз
 
 
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