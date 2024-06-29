https://ria.ru/20240629/udar-1956384993.html

В Донецке семья попала под обстрел, погибла женщина, четыре человека ранены

В Донецке семья попала под обстрел, погибла женщина, четыре человека ранены - РИА Новости, 29.06.2024

В Донецке семья попала под обстрел, погибла женщина, четыре человека ранены

Семья в Донецке попала под обстрел украинских военных, в результате которого погибла женщина и ранены еще четыре мирных жителя, рассказала журналистам... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T22:58

2024-06-29T22:58

2024-06-29T23:20

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Семья в Донецке попала под обстрел украинских военных, в результате которого погибла женщина и ранены еще четыре мирных жителя, рассказала журналистам родственница пострадавших Юлия."Позвонил муж, сказал, что жене оторвало ногу. Мать мёртвая, у ребёнка два или три осколка в спине. И у него тоже осколочные, но лёгкие. Они все в больнице. Сына и жену забрали попутчики. Мужа забрала "скорая", а мать осталась. Ещё бабульку забрали, тоже пострадала", - сказала Юлия.Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Петровском районе города по ул. Боржомной на остановке общественного транспорта. Снаряд угодил в непосредственной близости к автомобилю, в котором и ехала семья. На месте обстрела обнаружена воронка от снаряда с характерными для натовской артиллерии фрагментами и осколками.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя, еще 2 погибли. Повреждения получили 6 жилых домостроений.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, донецк, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сцкк