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В Донецке семья попала под обстрел, погибла женщина, четыре человека ранены - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:58 29.06.2024 (обновлено: 23:20 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/udar-1956384993.html
В Донецке семья попала под обстрел, погибла женщина, четыре человека ранены
В Донецке семья попала под обстрел, погибла женщина, четыре человека ранены - РИА Новости, 29.06.2024
В Донецке семья попала под обстрел, погибла женщина, четыре человека ранены
Семья в Донецке попала под обстрел украинских военных, в результате которого погибла женщина и ранены еще четыре мирных жителя, рассказала журналистам... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:58
2024-06-29T23:20
специальная военная операция на украине
в мире
нато
донецк
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Семья в Донецке попала под обстрел украинских военных, в результате которого погибла женщина и ранены еще четыре мирных жителя, рассказала журналистам родственница пострадавших Юлия."Позвонил муж, сказал, что жене оторвало ногу. Мать мёртвая, у ребёнка два или три осколка в спине. И у него тоже осколочные, но лёгкие. Они все в больнице. Сына и жену забрали попутчики. Мужа забрала "скорая", а мать осталась. Ещё бабульку забрали, тоже пострадала", - сказала Юлия.Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Петровском районе города по ул. Боржомной на остановке общественного транспорта. Снаряд угодил в непосредственной близости к автомобилю, в котором и ехала семья. На месте обстрела обнаружена воронка от снаряда с характерными для натовской артиллерии фрагментами и осколками.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя, еще 2 погибли. Повреждения получили 6 жилых домостроений.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, СЦКК
В Донецке семья попала под обстрел, погибла женщина, четыре человека ранены

Семья в Донецке попала под обстрел ВСУ, погибла женщина, четыре человека ранены

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВСУ по Донецку
Последствия атаки ВСУ по Донецку
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВСУ по Донецку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Семья в Донецке попала под обстрел украинских военных, в результате которого погибла женщина и ранены еще четыре мирных жителя, рассказала журналистам родственница пострадавших Юлия.
«
"Позвонил муж, сказал, что жене оторвало ногу. Мать мёртвая, у ребёнка два или три осколка в спине. И у него тоже осколочные, но лёгкие. Они все в больнице. Сына и жену забрали попутчики. Мужа забрала "скорая", а мать осталась. Ещё бабульку забрали, тоже пострадала", - сказала Юлия.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел произошел в Петровском районе города по ул. Боржомной на остановке общественного транспорта. Снаряд угодил в непосредственной близости к автомобилю, в котором и ехала семья. На месте обстрела обнаружена воронка от снаряда с характерными для натовской артиллерии фрагментами и осколками.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя, еще 2 погибли. Повреждения получили 6 жилых домостроений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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