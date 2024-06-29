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Подполье сообщило об ударе ВС России по складам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 29.06.2024 (обновлено: 19:16 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html
Подполье сообщило об ударе ВС России по складам ВСУ в Запорожской области
Подполье сообщило об ударе ВС России по складам ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 29.06.2024
Подполье сообщило об ударе ВС России по складам ВСУ в Запорожской области
Мощные взрывы прогремели в Матвеевке и Каменном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:36
2024-06-29T19:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
в мире
сергей лебедев
киев
запорожье
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Матвеевке и Каменном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;В 17:45 в Матвеевку прилетело еще раз, громко. После второго прилета военные из окрестных сел уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки&quot;, — сказал собеседник агентства.Как уточняется, в Матвеевке находился большой склад с ракетами для РСЗО и дальнобойными снарядами для установок HIMARS. Лебедев добавил, что большая колонна машин скорой помощи после взрыва направилась из Запорожья в сторону этого населенного пункта.Координатор подполья также сообщил о взрыве в поселке Каменное. По его словам, удар пришелся по гранитному карьеру, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Детонацию было слышно на восточной окраине Запорожья, отметил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240629/podpole-1956255282.html
https://ria.ru/20240627/mo-1955834297.html
https://ria.ru/20240629/konflikt-1956338144.html
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запорожская область, вооруженные силы рф, в мире, сергей лебедев, киев, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, В мире, Сергей Лебедев, Киев, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе ВС России по складам ВСУ в Запорожской области

Подполье: ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Матвеевке и Каменном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Матвеевке и Каменном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"В 17:45 в Матвеевку прилетело еще раз, громко. После второго прилета военные из окрестных сел уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки", — сказал собеседник агентства.

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Как уточняется, в Матвеевке находился большой склад с ракетами для РСЗО и дальнобойными снарядами для установок HIMARS. Лебедев добавил, что большая колонна машин скорой помощи после взрыва направилась из Запорожья в сторону этого населенного пункта.
Координатор подполья также сообщил о взрыве в поселке Каменное. По его словам, удар пришелся по гранитному карьеру, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Детонацию было слышно на восточной окраине Запорожья, отметил Лебедев.
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Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские военные продолжают обстреливать эту территорию.

Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФВ миреСергей ЛебедевКиевЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
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