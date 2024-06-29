Подполье сообщило об ударе ВС России по складам ВСУ в Запорожской области
Подполье: ВС России нанесли удар по складам ВСУ в Матвеевке и Каменном
Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Матвеевке и Каменном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"В 17:45 в Матвеевку прилетело еще раз, громко. После второго прилета военные из окрестных сел уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки", — сказал собеседник агентства.
Как уточняется, в Матвеевке находился большой склад с ракетами для РСЗО и дальнобойными снарядами для установок HIMARS. Лебедев добавил, что большая колонна машин скорой помощи после взрыва направилась из Запорожья в сторону этого населенного пункта.
Координатор подполья также сообщил о взрыве в поселке Каменное. По его словам, удар пришелся по гранитному карьеру, где ВСУ держали склад с боекомплектом и военную технику. Детонацию было слышно на восточной окраине Запорожья, отметил Лебедев.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские военные продолжают обстреливать эту территорию.
Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.