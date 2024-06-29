Подполье сообщило об ударе ВС России по складам ВСУ в Запорожской области

Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские военные продолжают обстреливать эту территорию.

Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.