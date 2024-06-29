https://ria.ru/20240629/turtsiya-1956348541.html
СМИ: Турция уступает туристов конкурентам из-за цен
СМИ: Турция уступает туристов конкурентам из-за цен - РИА Новости, 29.06.2024
СМИ: Турция уступает туристов конкурентам из-за цен
Рост цен в Турции заставляет туристов выбирать другие, более доступные направления, причем сами турки из соображений экономии тоже предпочитают отдыхать в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:37
2024-06-29T17:37
2024-06-29T17:37
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Рост цен в Турции заставляет туристов выбирать другие, более доступные направления, причем сами турки из соображений экономии тоже предпочитают отдыхать в других странах, сообщает "Турпром"."Десятки тысяч туристов из Турции приобрели туры в Египет, особенно в Шарм-эль-Шейх – "все включено" там дешевле, чем в Турции", — сообщает портал.Среди других популярных направлений – ОАЭ, а также Греция, которая начала выдавать визы турецким туристам сроком на неделю при въезде на некоторые греческие острова.Растущая популярность более дешевых направлений вызывает озабоченность у турецких отельеров."Мы в ситуации, когда цены высокие, инфляция высокая, курсы валют подавлены. В итоге возникает разница в доходах и расходах. Потеря рентабельности составит 25%, и нам необходимо поднять цену. В итоге, мы не можем конкурировать даже с нашими европейскими конкурентами: Францией, Италией и Грецией", — заявил президент Kemer Promotion Foundation Волкан Йорулмаз.Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов сообщал в интервью РИА Новости, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию из России привел к тому, что отельеры стали снижать цены, однако из-за курса стоимость туров все равно остается слишком высокой для россиян.
https://ria.ru/20240626/turtsiya-1955680886.html
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новости - туризм, турция, россия
Новости - Туризм, Турция, Россия, Туризм
СМИ: Турция уступает туристов конкурентам из-за цен
"Турпром": Турция уступает туристов конкурентам из-за роста цен
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Рост цен в Турции заставляет туристов выбирать другие, более доступные направления, причем сами турки из соображений экономии тоже предпочитают отдыхать в других странах, сообщает
"Турпром".
"Десятки тысяч туристов из Турции приобрели туры в Египет, особенно в Шарм-эль-Шейх – "все включено" там дешевле, чем в Турции", — сообщает портал.
Среди других популярных направлений – ОАЭ, а также Греция, которая начала выдавать визы турецким туристам сроком на неделю при въезде на некоторые греческие острова.
Растущая популярность более дешевых направлений вызывает озабоченность у турецких отельеров.
"Мы в ситуации, когда цены высокие, инфляция высокая, курсы валют подавлены. В итоге возникает разница в доходах и расходах. Потеря рентабельности составит 25%, и нам необходимо поднять цену. В итоге, мы не можем конкурировать даже с нашими европейскими конкурентами: Францией, Италией и Грецией", — заявил президент Kemer Promotion Foundation Волкан Йорулмаз.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР)
, гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов сообщал в интервью РИА Новости, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию
из России
привел к тому, что отельеры стали снижать цены, однако из-за курса стоимость туров все равно остается слишком высокой для россиян.