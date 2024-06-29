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Трибунал по Украине логично провести в Севастополе, считают в Госдуме - РИА Новости, 29.06.2024
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19:22 29.06.2024 (обновлено: 23:30 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/tribunal-1956361087.html
Трибунал по Украине логично провести в Севастополе, считают в Госдуме
Трибунал по Украине логично провести в Севастополе, считают в Госдуме - РИА Новости, 29.06.2024
Трибунал по Украине логично провести в Севастополе, считают в Госдуме
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что военный трибунал над украинскими военными преступниками логично провести в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:22
2024-06-29T23:30
севастополь
россия
дмитрий белик
следственный комитет россии (ск рф)
обстрел севастополя ракетами atacms
госдума рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что военный трибунал над украинскими военными преступниками логично провести в Севастополе как патриотической столице России. "Губернатор Севастополя ранее предложил провести трибунал. Считаю это правильным и полностью поддерживаю. Каждый, кто причастен к крови севастопольцев, да и вообще россиян, будет привлечен к ответственности. Военный трибунал логично и закономерно провести в Севастополе как патриотической столице России", - сказал Белик РИА Новости. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
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севастополь, россия, дмитрий белик, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms, госдума рф, украина
Севастополь, Россия, Дмитрий Белик, Следственный комитет России (СК РФ), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Госдума РФ, Украина
Трибунал по Украине логично провести в Севастополе, считают в Госдуме

Депутат Белик: военный трибунал над ВСУ логично провести в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что военный трибунал над украинскими военными преступниками логично провести в Севастополе как патриотической столице России.
«
"Губернатор Севастополя ранее предложил провести трибунал. Считаю это правильным и полностью поддерживаю. Каждый, кто причастен к крови севастопольцев, да и вообще россиян, будет привлечен к ответственности. Военный трибунал логично и закономерно провести в Севастополе как патриотической столице России", - сказал Белик РИА Новости.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
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СевастопольРоссияДмитрий БеликСледственный комитет России (СК РФ)Обстрел Севастополя ракетами ATACMSГосдума РФУкраина
 
 
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