Трибунал по Украине логично провести в Севастополе, считают в Госдуме
Депутат Белик: военный трибунал над ВСУ логично провести в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ
Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что военный трибунал над украинскими военными преступниками логично провести в Севастополе как патриотической столице России.
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"Губернатор Севастополя ранее предложил провести трибунал. Считаю это правильным и полностью поддерживаю. Каждый, кто причастен к крови севастопольцев, да и вообще россиян, будет привлечен к ответственности. Военный трибунал логично и закономерно провести в Севастополе как патриотической столице России", - сказал Белик РИА Новости.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
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