https://ria.ru/20240629/tribunal-1956361087.html

Трибунал по Украине логично провести в Севастополе, считают в Госдуме

Трибунал по Украине логично провести в Севастополе, считают в Госдуме - РИА Новости, 29.06.2024

Трибунал по Украине логично провести в Севастополе, считают в Госдуме

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что военный трибунал над украинскими военными преступниками логично провести в... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T19:22

2024-06-29T19:22

2024-06-29T23:30

севастополь

россия

дмитрий белик

следственный комитет россии (ск рф)

обстрел севастополя ракетами atacms

госдума рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что военный трибунал над украинскими военными преступниками логично провести в Севастополе как патриотической столице России. "Губернатор Севастополя ранее предложил провести трибунал. Считаю это правильным и полностью поддерживаю. Каждый, кто причастен к крови севастопольцев, да и вообще россиян, будет привлечен к ответственности. Военный трибунал логично и закономерно провести в Севастополе как патриотической столице России", - сказал Белик РИА Новости. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240624/kartapolov-1955110523.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, россия, дмитрий белик, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms, госдума рф, украина