https://ria.ru/20240629/trevoga-1956362926.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.06.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T19:35

2024-06-29T19:35

2024-06-29T19:42

украина

киев

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях она прозвучала около 19.10. В Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской – около 19.28. При этом в Харьковской области тревога звучит более часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240629/konflikt-1956338144.html

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украина, киев, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины