В шести украинских областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 13.42 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. В 14.25 ее объявили в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, следом – в Черкасской, Винницкой, Кировоградской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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