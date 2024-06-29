https://ria.ru/20240629/trevoga-1956305347.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.06.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:42
2024-06-29T12:42
2024-06-29T12:42
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу тревогу объявили на всей территории Украины, позже отменили. В 12.12 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. Следом ее объявили в Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240629/kherson-1956302424.html
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956287261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях объявили тревогу