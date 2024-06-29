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Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола" - РИА Новости, 29.06.2024
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00:28 29.06.2024 (обновлено: 00:39 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/tramp-1956245596.html
Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола"
Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола" - РИА Новости, 29.06.2024
Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола"
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО "железный РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:28
2024-06-29T00:39
сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО "железный купол"."В мой следующий срок мы создадим великий "Железный купол" над нашей страной. Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел - современная противоракетная защита", - заявил он, выступая перед сторонниками в штате Вирджиния.Экс-президент добавил, что система будет целиком сделана в США.
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола"

Трамп пообещал защитить США, создав аналог системы ПРО "Железный купол"

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО "железный купол".
"В мой следующий срок мы создадим великий "Железный купол" над нашей страной. Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел - современная противоракетная защита", - заявил он, выступая перед сторонниками в штате Вирджиния.
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Экс-президент добавил, что система будет целиком сделана в США.
 
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