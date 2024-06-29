https://ria.ru/20240629/tramp-1956245596.html

Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола"

Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола" - РИА Новости, 29.06.2024

Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола"

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО "железный РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T00:28

2024-06-29T00:28

2024-06-29T00:39

сша

в мире

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807882803_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1d20ada74c45d03c69f2ca2bef7fc209.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО "железный купол"."В мой следующий срок мы создадим великий "Железный купол" над нашей страной. Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел - современная противоракетная защита", - заявил он, выступая перед сторонниками в штате Вирджиния.Экс-президент добавил, что система будет целиком сделана в США.

https://ria.ru/20240628/tramp-1956242008.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, дональд трамп