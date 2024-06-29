https://ria.ru/20240629/tramp-1956245596.html
Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола"
Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола" - РИА Новости, 29.06.2024
Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола"
Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО "железный РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:28
2024-06-29T00:28
2024-06-29T00:39
сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО "железный купол"."В мой следующий срок мы создадим великий "Железный купол" над нашей страной. Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел - современная противоракетная защита", - заявил он, выступая перед сторонниками в штате Вирджиния.Экс-президент добавил, что система будет целиком сделана в США.
https://ria.ru/20240628/tramp-1956242008.html
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Трамп пообещал защитить США, создав аналог израильского "Железного купола"
Трамп пообещал защитить США, создав аналог системы ПРО "Железный купол"
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства в ноябре защитить пространство США, создав аналог системы ПРО "железный купол".
"В мой следующий срок мы создадим великий "Железный купол" над нашей страной. Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел - современная противоракетная защита", - заявил он, выступая перед сторонниками в штате Вирджиния.
Экс-президент добавил, что система будет целиком сделана в США.