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На Черниговской ТЭЦ произошел пожар - РИА Новости, 29.06.2024
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22:26 29.06.2024 (обновлено: 23:25 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/tets-1956381624.html
На Черниговской ТЭЦ произошел пожар
На Черниговской ТЭЦ произошел пожар - РИА Новости, 29.06.2024
На Черниговской ТЭЦ произошел пожар
Пожар произошел на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), станция выведена из строя, сообщил в субботу представитель "Теплокоммунэнерго" Алексей Щербина. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:26
2024-06-29T23:25
происшествия
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Пожар произошел на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), станция выведена из строя, сообщил в субботу представитель "Теплокоммунэнерго" Алексей Щербина. "На Черниговской ТЭЦ 29 июня произошло возгорание трансформатора тока… Станция пока не работает", - приводит слова Щербины телеканал "Общественное". По данным Щербины, возгорание уже ликвидировали, станцию запустят в работу в ближайшее время. Как он отметил, на станции произошло короткое замыкание, было выведено из строя оборудование. Были вызваны спасатели для ликвидации пожара, на данный момент производится переподключение абонентов.
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происшествия
Происшествия
На Черниговской ТЭЦ произошел пожар

На Черниговской ТЭЦ произошел пожар, станция выведена из строя

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Пожар произошел на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), станция выведена из строя, сообщил в субботу представитель "Теплокоммунэнерго" Алексей Щербина.
«
"На Черниговской ТЭЦ 29 июня произошло возгорание трансформатора тока… Станция пока не работает", - приводит слова Щербины телеканал "Общественное".
По данным Щербины, возгорание уже ликвидировали, станцию запустят в работу в ближайшее время. Как он отметил, на станции произошло короткое замыкание, было выведено из строя оборудование. Были вызваны спасатели для ликвидации пожара, на данный момент производится переподключение абонентов.
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