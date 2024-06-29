https://ria.ru/20240629/tets-1956381624.html

На Черниговской ТЭЦ произошел пожар

На Черниговской ТЭЦ произошел пожар - РИА Новости, 29.06.2024

На Черниговской ТЭЦ произошел пожар

Пожар произошел на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), станция выведена из строя, сообщил в субботу представитель "Теплокоммунэнерго" Алексей Щербина. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T22:26

2024-06-29T22:26

2024-06-29T23:25

происшествия

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Пожар произошел на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), станция выведена из строя, сообщил в субботу представитель "Теплокоммунэнерго" Алексей Щербина. "На Черниговской ТЭЦ 29 июня произошло возгорание трансформатора тока… Станция пока не работает", - приводит слова Щербины телеканал "Общественное". По данным Щербины, возгорание уже ликвидировали, станцию запустят в работу в ближайшее время. Как он отметил, на станции произошло короткое замыкание, было выведено из строя оборудование. Были вызваны спасатели для ликвидации пожара, на данный момент производится переподключение абонентов.

https://ria.ru/20240626/magate-1955617956.html

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2024

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происшествия