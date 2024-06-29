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СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни в Курской области - РИА Новости, 29.06.2024
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17:03 29.06.2024 (обновлено: 17:48 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/terakt-1956343712.html
СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни в Курской области
СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни в Курской области - РИА Новости, 29.06.2024
СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни в Курской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела деревни Городище в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:03
2024-06-29T17:48
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела деревни Городище в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.&quot;Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (&quot;Террористический акт&quot;) по факту атаки вооруженных формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области&quot;, — говорится в заявлении.Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и выявляют причастных к теракту.Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище в Курской области. В результате погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в международные органы с просьбой осудить действия ВСУ и принять меры реагирования. Она также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240629/raketa-1956337678.html
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956341629.html
курская область
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РИА Новости
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96
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни в Курской области

СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни Городище в Курской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела деревни Городище в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") по факту атаки вооруженных формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области", — говорится в заявлении.

Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Донецке ракета пробила крышу школы
Вчера, 16:23
Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и выявляют причастных к теракту.
Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище в Курской области. В результате погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в международные органы с просьбой осудить действия ВСУ и принять меры реагирования. Она также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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ПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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