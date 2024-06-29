https://ria.ru/20240629/terakt-1956343712.html

СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни в Курской области

СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни в Курской области - РИА Новости, 29.06.2024

СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни в Курской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела деревни Городище в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:03

2024-06-29T17:03

2024-06-29T17:48

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела деревни Городище в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт") по факту атаки вооруженных формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области", — говорится в заявлении.Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и выявляют причастных к теракту.Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище в Курской области. В результате погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в международные органы с просьбой осудить действия ВСУ и принять меры реагирования. Она также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240629/raketa-1956337678.html

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956341629.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)