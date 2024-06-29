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В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб

В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб - РИА Новости, 29.06.2024

В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб

Более 70 пар вступили в брак на праздниках по случаю Дня молодежи в России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T23:57

2024-06-29T23:57

2024-06-29T23:57

общество

россия

пермь

владивосток

ксения разуваева

день молодежи россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 70 пар вступили в брак на праздниках по случаю Дня молодежи в России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Торжественные свадебные церемонии сегодня провели в Перми, Татарстане, Владивостоке, Иркутске, Москве и в других российских регионах. Сейчас посчитали, что в этот день на главном празднике молодости расписались более 70 пар! Вот такой у нас получился семейный праздник", - написала Разуваева в Telegram-канале. Она поздравила молодоженов и пожелала им счастья.

россия

пермь

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, пермь, владивосток, ксения разуваева, день молодежи россии