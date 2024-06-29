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В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб
В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб - РИА Новости, 29.06.2024
В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб
Более 70 пар вступили в брак на праздниках по случаю Дня молодежи в России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T23:57
2024-06-29T23:57
2024-06-29T23:57
общество
россия
пермь
владивосток
ксения разуваева
день молодежи россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 70 пар вступили в брак на праздниках по случаю Дня молодежи в России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Торжественные свадебные церемонии сегодня провели в Перми, Татарстане, Владивостоке, Иркутске, Москве и в других российских регионах. Сейчас посчитали, что в этот день на главном празднике молодости расписались более 70 пар! Вот такой у нас получился семейный праздник", - написала Разуваева в Telegram-канале. Она поздравила молодоженов и пожелала им счастья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пермь, владивосток, ксения разуваева, день молодежи россии
Общество, Россия, Пермь, Владивосток, Ксения Разуваева, День молодежи России
В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб
Разуваева: более 70 пар вступили в брак на праздниках по случаю Дня молодежи