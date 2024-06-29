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В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб - РИА Новости, 29.06.2024
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23:57 29.06.2024
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В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб
В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб - РИА Новости, 29.06.2024
В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб
Более 70 пар вступили в брак на праздниках по случаю Дня молодежи в России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T23:57
2024-06-29T23:57
общество
россия
пермь
владивосток
ксения разуваева
день молодежи россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 70 пар вступили в брак на праздниках по случаю Дня молодежи в России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. "Торжественные свадебные церемонии сегодня провели в Перми, Татарстане, Владивостоке, Иркутске, Москве и в других российских регионах. Сейчас посчитали, что в этот день на главном празднике молодости расписались более 70 пар! Вот такой у нас получился семейный праздник", - написала Разуваева в Telegram-канале. Она поздравила молодоженов и пожелала им счастья.
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общество, россия, пермь, владивосток, ксения разуваева, день молодежи россии
Общество, Россия, Пермь, Владивосток, Ксения Разуваева, День молодежи России
В России в День молодежи сыграли более 70 свадеб

Разуваева: более 70 пар вступили в брак на праздниках по случаю Дня молодежи

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРегистрация брака семьи Виктора и Лианы Шевелевых в рамках празднования Дня молодежи в Казани
Регистрация брака семьи Виктора и Лианы Шевелевых в рамках празднования Дня молодежи в Казани - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Регистрация брака семьи Виктора и Лианы Шевелевых в рамках празднования Дня молодежи в Казани
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 70 пар вступили в брак на праздниках по случаю Дня молодежи в России, сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.
"Торжественные свадебные церемонии сегодня провели в Перми, Татарстане, Владивостоке, Иркутске, Москве и в других российских регионах. Сейчас посчитали, что в этот день на главном празднике молодости расписались более 70 пар! Вот такой у нас получился семейный праздник", - написала Разуваева в Telegram-канале.
Она поздравила молодоженов и пожелала им счастья.
 
ОбществоРоссияПермьВладивостокКсения РазуваеваДень молодежи России
 
 
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