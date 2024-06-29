https://ria.ru/20240629/sudostroenie-1956275953.html

Минпромторг рассказал о трансформации судостроительной промышленности

Минпромторг рассказал о трансформации судостроительной промышленности - РИА Новости, 29.06.2024

Минпромторг рассказал о трансформации судостроительной промышленности

Российская судостроительная промышленность в течение последних десяти лет находится в стадии трансформации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:35

2024-06-29T09:35

2024-06-29T09:35

экономика

россия

дальний восток

сахалин

владимир путин

сергей орджоникидзе

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

объединенная судостроительная корпорация

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская судостроительная промышленность в течение последних десяти лет находится в стадии трансформации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ по случаю Дня кораблестроителя, который отмечается 29 июня. "Последние 10 лет судостроительная промышленность находится в стадии трансформации. Данный процесс характеризуется вхождением новых организаций в состав судостроительной промышленности и в отраслевые интегрированные структуры, строительством и модернизацией верфей", - отметили в ведомстве. В министерстве отметили, что одним из знаковых судостроительных комплексов России является "Звезда", построенный на Дальнем Востоке. С 2020 года судостроительный комплекс "Звезда" уже передал заказчикам 5 танкеров типа "Афрамакс" суммарным дедвейтом более 600 тысяч тонн. Обновление верфей в РоссииРанее были приняты ключевые решения по двум судостроительным заводам. На сегодня ожидается обновление верфи АО "Жатайская судоверфь". В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения о передаче в собственность Якутии находящихся в федеральной собственности акций "Жатайской судоверфи". "Она будет строить флот для реки Лена. Правительством Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Якутии предпринимаются меры, направленные на завершение в 2024 году первого этапа реализации инвестиционного проекта", - добавили в Минпромторге. Активно идет и процесс модернизации Онежского завода. На его площадке создается цифровая верфь. "Проект находится в высокой степени готовности, его реализация позволит в 2,5 раза нарастить объем выпуска судов", - пояснили в ведомстве. В Минпромторге добавили, что в Корсаковском порту на Сахалине планируется строительство верфи для выпуска маломерных композитных судов. Кроме того, в Москве в Нагатинском затоне напротив Южного речного вокзала идет строительство новой верфи по производству электросудов. "Отдельно стоит отметить вхождение в состав отрасли крымских предприятий, среди которых можно выделить такие ключевые отраслевые предприятия, как АО "СЗ "Море" и АО "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе", которые вошли в состав АО "ОСК", а также АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы", - заключили в министерстве. Обновление флота По словам пресс-службы Минпромторга РФ, важным направлением для конкурентного преимущества России в Мировом океане и, в частности, в акватории Северного морского пути является обновление и развитие ледокольного флота. Так, на "Балтийском заводе" продолжается развитие компетенций строительства атомных ледоколов. Уже построено три атомных ледокола проекта 22220 мощностью 60 МВт. Суда успешно эксплуатируются на всем протяжении СМП. На сегодня строятся еще четыре ледокола данного проекта. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы этого проекта в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. На судостроительном комплексе "Звезда" ведется строительство самого мощного в мире головного атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт. "Ведется активное обновление транспортного флота. В частности, продолжается массовое строительство грузовых судов смешанного плавания для обеспечения функционирования и развития транспортных коридоров, таких как "Север-Юг", - добавили в Минпромторге РФ. Развивается и строительство пассажирских судов. Так, за последние 10 лет построено свыше 120 пассажирских и грузопассажирских судов основных проектов, в том числе 5 круизных судов, а также скоростные суда на подводных крыльях и водоизмещающего типа, широкая линейка прогулочных судов. "Нужно отметить, что за последние годы изменили восприятие наших заказчиков, которые рассматривали в основном иностранное комплектующее оборудование. Сейчас ситуация меняется. Для этого нами запущена обширная программа разработки и внедрения в серийное производство критического судового оборудования, такого как мощные винто-рулевые колонки, рыбофабрики, навигационное и палубное оборудование и многое другое. Таким образом, отраслью продолжается реализация широкой номенклатуры проектов гражданских судов, при этом за последние 10 лет уже освоен целый ряд новых для нас направлений в судостроении, которые имеют колоссальное социально-экономическое значение", - заключили в министерстве. Ранее ОСК оценила потребности России в гражданских судах в период с 2024 по 2035 годы в 2,3 тысячи единиц, при этом консолидированный план заказов на этот период составляет 780 судов.

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https://ria.ru/20240629/pozdravlenie-1956244361.html

https://ria.ru/20240629/mishustin-1956267813.html

https://ria.ru/20240629/sudostroenie-1956268901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дальний восток, сахалин, владимир путин, сергей орджоникидзе, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная судостроительная корпорация