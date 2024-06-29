https://ria.ru/20240629/stipendiya-1956273018.html

Поступившим в дальневосточные вузы отличникам повысят стипендию

Поступившим в дальневосточные вузы отличникам повысят стипендию - РИА Новости, 29.06.2024

Поступившим в дальневосточные вузы отличникам повысят стипендию

Стипендию повысят на 30 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех и поступили в дальневосточные вузы, новую меру поддержки введут уже в 2024... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:22

2024-06-29T09:22

2024-06-29T09:22

общество

дальний восток

владивосток

арктика

алексей чекунков

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Стипендию повысят на 30 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех и поступили в дальневосточные вузы, новую меру поддержки введут уже в 2024 году, сообщил журналистам во Владивостоке министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Сейчас по поручению президента, например, для лучших выпускников школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех, будет повышенная стипендия - плюс 30 тысяч рублей. И эту меру мы будем вводить уже с этого года", - сказал Чекунков. Министр призвал молодёжь приезжать на Дальний Восток. "Хочу всех молодых призвать: опираясь на свою собственную энергию, на свои силы, ехать на Дальний Восток. Потому что здесь создаётся будущее, потому что, безусловно, именно (здесь) сейчас происходят самые интересные, самые важные процессы", - отметил он, добавив, что за последние восемь лет на Дальний Восток идёт "чистый миграционный приток именно в возрастной категории от 20 до 24 лет". Ранее министр встретился с молодёжью Владивостока.

https://ria.ru/20240605/ege-1950694248.html

https://ria.ru/20230926/ege-1898822692.html

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арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дальний восток, владивосток, арктика, алексей чекунков