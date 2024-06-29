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Поступившим в дальневосточные вузы отличникам повысят стипендию - РИА Новости, 29.06.2024
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09:22 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/stipendiya-1956273018.html
Поступившим в дальневосточные вузы отличникам повысят стипендию
Поступившим в дальневосточные вузы отличникам повысят стипендию - РИА Новости, 29.06.2024
Поступившим в дальневосточные вузы отличникам повысят стипендию
Стипендию повысят на 30 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех и поступили в дальневосточные вузы, новую меру поддержки введут уже в 2024... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:22
2024-06-29T09:22
общество
дальний восток
владивосток
арктика
алексей чекунков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Стипендию повысят на 30 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех и поступили в дальневосточные вузы, новую меру поддержки введут уже в 2024 году, сообщил журналистам во Владивостоке министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "Сейчас по поручению президента, например, для лучших выпускников школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех, будет повышенная стипендия - плюс 30 тысяч рублей. И эту меру мы будем вводить уже с этого года", - сказал Чекунков. Министр призвал молодёжь приезжать на Дальний Восток. "Хочу всех молодых призвать: опираясь на свою собственную энергию, на свои силы, ехать на Дальний Восток. Потому что здесь создаётся будущее, потому что, безусловно, именно (здесь) сейчас происходят самые интересные, самые важные процессы", - отметил он, добавив, что за последние восемь лет на Дальний Восток идёт "чистый миграционный приток именно в возрастной категории от 20 до 24 лет". Ранее министр встретился с молодёжью Владивостока.
https://ria.ru/20240605/ege-1950694248.html
https://ria.ru/20230926/ege-1898822692.html
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общество, дальний восток, владивосток, арктика, алексей чекунков
Общество, Дальний Восток, Владивосток, Арктика, Алексей Чекунков
Поступившим в дальневосточные вузы отличникам повысят стипендию

Поступившие в дальневосточные вузы отличники получат повышенную стипендию

© iStock.com / RidofranzСтуденты работают за компьютерами
Студенты работают за компьютерами - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© iStock.com / Ridofranz
Студенты работают за компьютерами. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Стипендию повысят на 30 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех и поступили в дальневосточные вузы, новую меру поддержки введут уже в 2024 году, сообщил журналистам во Владивостоке министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Сейчас по поручению президента, например, для лучших выпускников школ, которые сдали ЕГЭ лучше всех, будет повышенная стипендия - плюс 30 тысяч рублей. И эту меру мы будем вводить уже с этого года", - сказал Чекунков.
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Подмосковье 220 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
5 июня, 14:55
Министр призвал молодёжь приезжать на Дальний Восток.
«
"Хочу всех молодых призвать: опираясь на свою собственную энергию, на свои силы, ехать на Дальний Восток. Потому что здесь создаётся будущее, потому что, безусловно, именно (здесь) сейчас происходят самые интересные, самые важные процессы", - отметил он, добавив, что за последние восемь лет на Дальний Восток идёт "чистый миграционный приток именно в возрастной категории от 20 до 24 лет".
Ранее министр встретился с молодёжью Владивостока.
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
26 сентября 2023, 20:21
 
ОбществоДальний ВостокВладивостокАрктикаАлексей Чекунков
 
 
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