https://ria.ru/20240629/starliner-1956244451.html
НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель
НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель - РИА Новости, 29.06.2024
НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель
НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на "пару недель", заявил... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:09
2024-06-29T00:09
2024-06-29T06:02
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954675722_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f56d9792c691c4cdf56a26ce56059aa9.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на "пару недель", заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич. "Мы думаем, что проведение испытания может занять пару недель. Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полета", — заявил в ходе пресс-конференции Стив Стич.Он добавил, что компании пока не определили точную дату возвращения Starliner. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к орбитальной станции. Изначально планировалось, что миссия Starliner на МКС будет продолжаться около недели.
https://ria.ru/20240615/starliner-1953058473.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954675722_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcc3841bf392e100aa299ff4f5d0d5c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наса
НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель
НАСА и Boeing приняли решение отложить возвращение Starliner на пару недель
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на "пару недель", заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.
«
"Мы думаем, что проведение испытания может занять пару недель. Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полета", — заявил в ходе пресс-конференции Стив Стич.
Он добавил, что компании пока не определили точную дату возвращения Starliner.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к орбитальной станции. Изначально планировалось, что миссия Starliner на МКС будет продолжаться около недели.