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НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель - РИА Новости, 29.06.2024
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00:09 29.06.2024 (обновлено: 06:02 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/starliner-1956244451.html
НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель
НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель - РИА Новости, 29.06.2024
НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель
НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на "пару недель", заявил... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:09
2024-06-29T06:02
наса
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на "пару недель", заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич. &quot;Мы думаем, что проведение испытания может занять пару недель. Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полета&quot;, — заявил в ходе пресс-конференции Стив Стич.Он добавил, что компании пока не определили точную дату возвращения Starliner. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к орбитальной станции. Изначально планировалось, что миссия Starliner на МКС будет продолжаться около недели.
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НАСА
НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель

НАСА и Boeing приняли решение отложить возвращение Starliner на пару недель

© AP Photo / John RaouxСозданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / John Raoux
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на "пару недель", заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.
«

"Мы думаем, что проведение испытания может занять пару недель. Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полета", — заявил в ходе пресс-конференции Стив Стич.

Он добавил, что компании пока не определили точную дату возвращения Starliner.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к орбитальной станции. Изначально планировалось, что миссия Starliner на МКС будет продолжаться около недели.
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