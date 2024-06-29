https://ria.ru/20240629/starliner-1956244451.html

НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель

НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель - РИА Новости, 29.06.2024

НАСА отложило возвращение Starliner еще на пару недель

НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на "пару недель", заявил... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T00:09

2024-06-29T00:09

2024-06-29T06:02

наса

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на "пару недель", заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич. "Мы думаем, что проведение испытания может занять пару недель. Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полета", — заявил в ходе пресс-конференции Стив Стич.Он добавил, что компании пока не определили точную дату возвращения Starliner. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к орбитальной станции. Изначально планировалось, что миссия Starliner на МКС будет продолжаться около недели.

https://ria.ru/20240615/starliner-1953058473.html

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