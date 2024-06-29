https://ria.ru/20240629/ssha-1956272670.html

Пискарев прокомментировал доклад Госдепа США о свободе вероисповедания

Пискарев прокомментировал доклад Госдепа США о свободе вероисповедания - РИА Новости, 29.06.2024

Пискарев прокомментировал доклад Госдепа США о свободе вероисповедания

Госдепартамент США в докладе о свободе вероисповедания не скрывает, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела РФ, сообщил глава комиссии РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:14

2024-06-29T09:14

2024-06-29T09:28

в мире

сша

москва

россия

государственный департамент сша

василий пискарев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820272914_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_b92903045cf4c83d5d93b3724165eb23.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдепартамент США в докладе о свободе вероисповедания не скрывает, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела РФ, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии."Госдепартамент не скрывает в докладе, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела нашей страны, выступая в поддержку, как они выражаются, "мирной деятельности религиозных меньшинств", при этом речь в большинстве случаев идет об организациях, представители которых осуждены либо привлекаются к ответственности за террористические и экстремистские преступления", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.Также Пискарев отметил, что доклад является провокационным и носит откровенно антироссийский характер. По мнению Пискарева, Соединенные Штаты последовательно критикуют и призывают к отмене российского антитеррористического и антиэкстремистского законодательства, при этом высказываясь в поддержку запрещённых в России организаций псевдорелигиозного толка."Расцениваем поддержку госдепартаментом США псевдорелигиозного экстремизма в нашей стране как вмешательство в наши внутренние дела, попытку подорвать межнациональное и межрелигиозное согласие и раскачать ситуацию в России в условиях проведения СВО. Работа над законодательством по защите суверенитета, противодействию терроризму и экстремизму будет продолжена", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955932753.html

https://ria.ru/20240313/vmeshatelstvo-1932633498.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, москва, россия, государственный департамент сша, василий пискарев, госдума рф