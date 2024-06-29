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Пискарев прокомментировал доклад Госдепа США о свободе вероисповедания
Пискарев прокомментировал доклад Госдепа США о свободе вероисповедания - РИА Новости, 29.06.2024
Пискарев прокомментировал доклад Госдепа США о свободе вероисповедания
Госдепартамент США в докладе о свободе вероисповедания не скрывает, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела РФ, сообщил глава комиссии РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:14
2024-06-29T09:14
2024-06-29T09:28
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдепартамент США в докладе о свободе вероисповедания не скрывает, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела РФ, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии."Госдепартамент не скрывает в докладе, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела нашей страны, выступая в поддержку, как они выражаются, "мирной деятельности религиозных меньшинств", при этом речь в большинстве случаев идет об организациях, представители которых осуждены либо привлекаются к ответственности за террористические и экстремистские преступления", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.Также Пискарев отметил, что доклад является провокационным и носит откровенно антироссийский характер. По мнению Пискарева, Соединенные Штаты последовательно критикуют и призывают к отмене российского антитеррористического и антиэкстремистского законодательства, при этом высказываясь в поддержку запрещённых в России организаций псевдорелигиозного толка."Расцениваем поддержку госдепартаментом США псевдорелигиозного экстремизма в нашей стране как вмешательство в наши внутренние дела, попытку подорвать межнациональное и межрелигиозное согласие и раскачать ситуацию в России в условиях проведения СВО. Работа над законодательством по защите суверенитета, противодействию терроризму и экстремизму будет продолжена", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240627/sanktsii-1955932753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, москва, россия, государственный департамент сша, василий пискарев, госдума рф
В мире, США, Москва, Россия, Государственный департамент США, Василий Пискарев, Госдума РФ
Пискарев прокомментировал доклад Госдепа США о свободе вероисповедания
Пискарев: Госдеп США не скрывает факт вмешательства в дела России
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Госдепартамент США в докладе о свободе вероисповедания не скрывает, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела РФ, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в Telegram-канале
комиссии.
"Госдепартамент не скрывает в докладе, что американское посольство в Москве регулярно вмешивается в дела нашей страны, выступая в поддержку, как они выражаются, "мирной деятельности религиозных меньшинств", при этом речь в большинстве случаев идет об организациях, представители которых осуждены либо привлекаются к ответственности за террористические и экстремистские преступления", - приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.
Также Пискарев отметил, что доклад является провокационным и носит откровенно антироссийский характер. По мнению Пискарева, Соединенные Штаты последовательно критикуют и призывают к отмене российского антитеррористического и антиэкстремистского законодательства, при этом высказываясь в поддержку запрещённых в России организаций псевдорелигиозного толка.
"Расцениваем поддержку госдепартаментом США псевдорелигиозного экстремизма в нашей стране как вмешательство в наши внутренние дела, попытку подорвать межнациональное и межрелигиозное согласие и раскачать ситуацию в России в условиях проведения СВО. Работа над законодательством по защите суверенитета, противодействию терроризму и экстремизму будет продолжена", - добавил депутат.