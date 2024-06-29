https://ria.ru/20240629/ssha-1956268560.html

США идут на отчаянные шаги из-за Украины, пишут СМИ

США идут на отчаянные шаги из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2024

США идут на отчаянные шаги из-за Украины, пишут СМИ

Вашингтон из-за неудач ВСУ на фронте принимает все более опасные решения по Украине, что ведет к сильному обострению отношений с Россией, пишет корреспондент... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:48

2024-06-29T08:48

2024-06-29T16:11

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вашингтон из-за неудач ВСУ на фронте принимает все более опасные решения по Украине, что ведет к сильному обострению отношений с Россией, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."На каждом этапе администрация Байдена ждала и оценивала реакцию России, прежде чем принимать более опасные решения. В последние недели, возможно, из-за ухудшения положения Украины на поле боя этот процесс ускорился", — отметил он.Малли напомнил, что в начале конфликта Вашингтон заявил о недопустимости отправки американских войск на Украину, однако затем постепенно стал менять свою позицию, особенно в вопросе отправки ВСУ определенного оружия. Так, например, США уже отправили дальнобойное оружие, танки Abrams, кассетные боеприпасы и многое другое, добавил он. Кроме того, подчеркнул эксперт, Белый дом разрешил украинской армии наносить удары американским оружием по некоторым целям на территории России, а теперь ведутся разговоры о решении отправить американских подрядчиков на Украину.Во вторник телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена. В Пентагоне прокомментировали РИА Новости это сообщение, заявив, что Штаты не принимали решений о возможной отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину.

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956170078.html

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956209212.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), вооруженные силы украины, министерство обороны сша