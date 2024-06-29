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Спецоперация, 29 июня: Шумы освобождены, поддержка Украины на минимуме - РИА Новости, 29.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 29.06.2024 (обновлено: 20:45 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956368018.html
Спецоперация, 29 июня: Шумы освобождены, поддержка Украины на минимуме
Спецоперация, 29 июня: Шумы освобождены, поддержка Украины на минимуме - РИА Новости, 29.06.2024
Спецоперация, 29 июня: Шумы освобождены, поддержка Украины на минимуме
Об успехах российских военных в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и помощи Украине со стороны Запада — в материале РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:19
2024-06-29T20:45
специальная военная операция на украине
украина
канада
киев
алексей смирнов (политик)
вячеслав гладков
михаил развожаев
нато
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Об успехах российских военных в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и помощи Украине со стороны Запада — в материале РИА Новости.ВС России освободили Шумы в ДНРРоссийские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шумы в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ. Совокупные потери украинских войск за минувшие сутки составили около 1800 человек, следует из сводки ведомства. Российская ПВО сбила истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, 119 беспилотников, пять ракет ATACMS и 10 реактивных снарядов HIMARS. ВС России также уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300ПС противника. Украинские войска не прекращают ударыВСУ продолжили обстрелы гражданской инфраструктуры в приграничных российских регионах. За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника над Тверской областью, один — над Брянской, один — над Белгородской и два — над Крымом, сообщили в Минобороны.Как заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, пять человек погибли, в том числе два маленьких ребенка, еще двое тяжело ранены в результате ночной атаки украинского коптера на жилой дом в деревне Городище. Также три человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область: при обстреле села Гуево контузию получили два местных жителя, а в результате атаки дрона на автомобиль ранен его водитель. Пострадавших направили в больницы. Кроме того, три мирных жителя получили ранения в Белгородской области при атаке дронов-камикадзе ВСУ на движущиеся по дороге автомобили. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое. На участке автодороги Зиборовка — Нечаевка дрон-камикадзе атаковал камаз. Ранения получил водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в белгородскую больницу № 2. Украинские войска не прекращают удары по Крыму. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате утренней ракетной атаки ВСУ пострадали четыре мирных жителя города. У них осколочные ранения легкой степени тяжести, все были доставлены в больницу. "Украине надо помогать еще сильнее"Как подсчитало РИА Новости, базируясь на отчете украинского Минфина, финансовая помощь Киеву от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро, при этом в мае впервые вообще не поступило никаких средств. Украина с начала спецоперации России в феврале 2022 года стала получать значительные финансовые транши в свой бюджет, из которых обеспечивается выполнение государством своих основных функций, а также покрытие дефицита. Бюджет страны в 2022 году пополнялся 17 странами и Евросоюзом — в среднем на 2,9 миллиарда евро в месяц. Самое большое финансирование предоставили тогда США (11,4 миллиарда евро), Евросоюз (7,6 миллиарда) и Канада (1,8 миллиарда). В 2024 году среди двусторонних источников финансирования украинского бюджета остались лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания, а их ежемесячный "взнос" сократился до 1,9 миллиарда евро. Интересно и распределение помощи по месяцам: если в 2022-2023 годах не было ни одного месяца с поступлениями меньше одного миллиарда евро, то в 2024-м таких было три. В январе украинский бюджет получил лишь 400 миллионов евро, в феврале 740 миллионов, а в мае поступлений от других стран и объединений вовсе не было. Как сообщили РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности в течение нескольких дней. Собеседник агентства отметил, что сторонам важно заключить договор до начала саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Таким образом польское правительство, которое находится "на переднем крае" поддержки Украины, хочет послать сигнал участникам саммита НАТО в том, что "Украине надо помогать еще сильнее".
https://ria.ru/20240629/nato-1956346484.html
https://ria.ru/20240629/konflikt-1956338144.html
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Наталья Макарова
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ВСУ поднимают свои самолеты в небо на время тревоги, чтобы спасти от российских ударов
ВСУ, пытаясь спасти самолеты от российских ударов, поднимают их в небо на время тревоги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья. Подобное замечено на авиабазе в Вознесенске Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и на аэродроме Конатово Кировоградской области. На видео, предоставленном подпольем, украинский самолет с установленными ракетами на небольшой высоте и скорости кружит на одном месте.
2024-06-29T20:19
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PT0M38S
Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке
Украинская ракета пробила крышу школы №91 в Донецке и попала в учебный класс, передаёт корреспондент РИА Новости. Обошлось без пострадавших - в школе находился только дежурный.
2024-06-29T20:19
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украина, канада, киев, алексей смирнов (политик) , вячеслав гладков, михаил развожаев, нато, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), миг-29, с-300пс
Специальная военная операция на Украине, Украина, Канада, Киев, Алексей Смирнов (политик) , Вячеслав Гладков, Михаил Развожаев, НАТО, Евросоюз, Министерство финансов РФ (Минфин России), МиГ-29, С-300ПС
Спецоперация, 29 июня: Шумы освобождены, поддержка Украины на минимуме

Спецоперация, 29 июня: Шумы освобождены, поддержка Украины на минимуме с 2022-го

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Об успехах российских военных в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и помощи Украине со стороны Запада — в материале РИА Новости.

ВС России освободили Шумы в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шумы в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак штурмовых групп 47-й механизированной, 142-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ.
Совокупные потери украинских войск за минувшие сутки составили около 1800 человек, следует из сводки ведомства.
Российская ПВО сбила истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, 119 беспилотников, пять ракет ATACMS и 10 реактивных снарядов HIMARS. ВС России также уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300ПС противника.

Украинские войска не прекращают удары

ВСУ продолжили обстрелы гражданской инфраструктуры в приграничных российских регионах.
За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника над Тверской областью, один — над Брянской, один — над Белгородской и два — над Крымом, сообщили в Минобороны.
Как заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, пять человек погибли, в том числе два маленьких ребенка, еще двое тяжело ранены в результате ночной атаки украинского коптера на жилой дом в деревне Городище.
Также три человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область: при обстреле села Гуево контузию получили два местных жителя, а в результате атаки дрона на автомобиль ранен его водитель. Пострадавших направили в больницы.
Кроме того, три мирных жителя получили ранения в Белгородской области при атаке дронов-камикадзе ВСУ на движущиеся по дороге автомобили.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали двое. На участке автодороги Зиборовка — Нечаевка дрон-камикадзе атаковал камаз. Ранения получил водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в белгородскую больницу № 2.
Украинские войска не прекращают удары по Крыму. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате утренней ракетной атаки ВСУ пострадали четыре мирных жителя города. У них осколочные ранения легкой степени тяжести, все были доставлены в больницу.
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Вчера, 17:23

"Украине надо помогать еще сильнее"

Как подсчитало РИА Новости, базируясь на отчете украинского Минфина, финансовая помощь Киеву от других стран достигла минимумов с февраля 2022 года: за первое полугодие среднемесячные поступления составили около 1,9 миллиарда евро, при этом в мае впервые вообще не поступило никаких средств.
Украина с начала спецоперации России в феврале 2022 года стала получать значительные финансовые транши в свой бюджет, из которых обеспечивается выполнение государством своих основных функций, а также покрытие дефицита.
Бюджет страны в 2022 году пополнялся 17 странами и Евросоюзом — в среднем на 2,9 миллиарда евро в месяц. Самое большое финансирование предоставили тогда США (11,4 миллиарда евро), Евросоюз (7,6 миллиарда) и Канада (1,8 миллиарда).
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Вчера, 16:28
В 2024 году среди двусторонних источников финансирования украинского бюджета остались лишь ЕС, Япония, Канада, Британия, Норвегия и Испания, а их ежемесячный "взнос" сократился до 1,9 миллиарда евро.
Интересно и распределение помощи по месяцам: если в 2022-2023 годах не было ни одного месяца с поступлениями меньше одного миллиарда евро, то в 2024-м таких было три. В январе украинский бюджет получил лишь 400 миллионов евро, в феврале 740 миллионов, а в мае поступлений от других стран и объединений вовсе не было.
Как сообщили РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности в течение нескольких дней. Собеседник агентства отметил, что сторонам важно заключить договор до начала саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Таким образом польское правительство, которое находится "на переднем крае" поддержки Украины, хочет послать сигнал участникам саммита НАТО в том, что "Украине надо помогать еще сильнее".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКанадаКиевАлексей Смирнов (политик)Вячеслав ГладковМихаил РазвожаевНАТОЕвросоюзМинистерство финансов РФ (Минфин России)МиГ-29С-300ПС
 
 
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