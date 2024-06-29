https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 установки украинских систем ПВО С-300ПС и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:09
2024-06-29T14:09
2024-06-29T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
с-300пс
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 установки украинских систем ПВО С-300ПС и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956312138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, с-300пс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, С-300ПС
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
Минобороны: ВКС и артиллерия за сутки поразили две установки С-300ПС ВСУ
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 установки украинских систем ПВО С-300ПС и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - говорится в сообщении.