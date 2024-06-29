Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ
ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 установки украинских систем ПВО С-300ПС и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:09
2024-06-29T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
с-300пс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_0:192:3121:1948_1920x0_80_0_0_f06a98ca430138d4f76c9e6ba8177e1b.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 установки украинских систем ПВО С-300ПС и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956312138.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941498124_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_88f45fbaad665616a35444a8f157dd95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, с-300пс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, С-300ПС
Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ

Минобороны: ВКС и артиллерия за сутки поразили две установки С-300ПС ВСУ

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 установки украинских систем ПВО С-300ПС и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - говорится в сообщении.
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Российские военные освободили населенный пункт Шумы
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииС-300ПС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала