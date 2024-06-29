https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html

Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ

Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024

Российские военные уничтожили две установки С-300ПС ВСУ

ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 установки украинских систем ПВО С-300ПС и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:09

2024-06-29T14:09

2024-06-29T14:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

с-300пс

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 установки украинских систем ПВО С-300ПС и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт управления дивизиона, радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель, а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 119 районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956312138.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, с-300пс