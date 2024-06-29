https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956314689.html

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024

Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ

Группировка Вооружённых сил РФ "Восток" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Урожайного в ДНР и Культурного в Запорожской области и отразила две РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:53

2024-06-29T13:53

2024-06-29T13:53

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россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка Вооружённых сил РФ "Восток" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Урожайного в ДНР и Культурного в Запорожской области и отразила две контратаки, потери противника составили до 135 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Культурное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 72-й мотопехотной бригады противника, отметили в Минобороны РФ. "ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", боевую машину 122 мм РСЗО "Град" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточняется в сводке.

https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956312138.html

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира"