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Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
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13:53 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956314689.html
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Группировка Вооружённых сил РФ "Восток" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Урожайного в ДНР и Культурного в Запорожской области и отразила две РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:53
2024-06-29T13:53
в мире
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка Вооружённых сил РФ "Восток" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Урожайного в ДНР и Культурного в Запорожской области и отразила две контратаки, потери противника составили до 135 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Культурное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 72-й мотопехотной бригады противника, отметили в Минобороны РФ. "ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", боевую машину 122 мм РСЗО "Град" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточняется в сводке.
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956312138.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира"
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира"
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Урожайного и Культурного

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне СВО
Танк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка Вооружённых сил РФ "Восток" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Урожайного в ДНР и Культурного в Запорожской области и отразила две контратаки, потери противника составили до 135 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Культурное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, отражены две контратаки подразделений 72-й мотопехотной бригады противника, отметили в Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", боевую машину 122 мм РСЗО "Град" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточняется в сводке.
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В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМТ-12 "Рапира"
 
 
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