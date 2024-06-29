https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956314689.html
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Группировка Вооружённых сил РФ "Восток" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Урожайного в ДНР и Культурного в Запорожской области и отразила две РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:53
2024-06-29T13:53
2024-06-29T13:53
в мире
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942916775_0:144:3135:1907_1920x0_80_0_0_d5ad5793ebccfc07a7a2b1c4aa0b45bc.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Группировка Вооружённых сил РФ "Восток" нанесла поражение двум украинским бригадам в районах Урожайного в ДНР и Культурного в Запорожской области и отразила две контратаки, потери противника составили до 135 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное Донецкой народной республики и Культурное Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, отражены две контратаки подразделений 72-й мотопехотной бригады противника, отметили в Минобороны РФ. "ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", боевую машину 122 мм РСЗО "Град" и 100 мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - уточняется в сводке.
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956312138.html
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942916775_380:0:3109:2047_1920x0_80_0_0_2d442b225383d96efc0fb54e906198b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира"
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира"
Группировка "Восток" отразила две контратаки ВСУ
Минобороны: ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Урожайного и Культурного