Российские военные освободили населенный пункт Шумы
Минобороны: группировка "Центр" освободила населенный пункт Шумы
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили Шумы в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики", — уточнили в военном ведомстве.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Шумы в ДНР
© Инфографика
Освобожденный поселок Шумы в ДНР
Освобождение поселка Шумы позволит российским войскам развивать наступление в сторону Дзержинска (Торецка). Там расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда боевики обстреливают Горловку еще с 2014 года. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала СВО.
Также бойцы "Центра" улучшили тактическое положение и поразили формирования двух украинских бригад в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР.
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Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак штурмовиков трех бригад ВСУ.
Украинская армия потеряла до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
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