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Российские военные освободили населенный пункт Шумы - РИА Новости, 29.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 29.06.2024 (обновлено: 14:32 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956312138.html
Российские военные освободили населенный пункт Шумы
Российские военные освободили населенный пункт Шумы - РИА Новости, 29.06.2024
Российские военные освободили населенный пункт Шумы
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили Шумы в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:32
2024-06-29T14:32
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили Шумы в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в военном ведомстве.Также бойцы "Центра" улучшили тактическое положение и поразили формирования двух украинских бригад в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР.Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак штурмовиков трех бригад ВСУ.Украинская армия потеряла до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240628/minoborony-1956128245.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира"
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира"
Российские военные освободили населенный пункт Шумы

Минобороны: группировка "Центр" освободила населенный пункт Шумы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерии в зоне проведения СВО
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили Шумы в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики", — уточнили в военном ведомстве.

© ИнфографикаОсвобожденный поселок Шумы в ДНР
Освобожденный поселок Шумы в ДНР
© Инфографика
Освобожденный поселок Шумы в ДНР

Освобождение поселка Шумы позволит российским войскам развивать наступление в сторону Дзержинска (Торецка). Там расположен мощный укрепрайон ВСУ, откуда боевики обстреливают Горловку еще с 2014 года. Именно здесь украинская армия укрепилась прочнее всего — на этом участке фронт оставался неподвижным практически с самого начала СВО.

Также бойцы "Центра" улучшили тактическое положение и поразили формирования двух украинских бригад в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак штурмовиков трех бригад ВСУ.
Украинская армия потеряла до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныМТ-12 "Рапира"
 
 
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