https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956312138.html

Российские военные освободили населенный пункт Шумы

Российские военные освободили населенный пункт Шумы - РИА Новости, 29.06.2024

Российские военные освободили населенный пункт Шумы

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили Шумы в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:32

2024-06-29T13:32

2024-06-29T14:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" освободили Шумы в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Шумы Донецкой Народной Республики", — уточнили в военном ведомстве.Также бойцы "Центра" улучшили тактическое положение и поразили формирования двух украинских бригад в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского и Новоселовки Первой в ДНР.Кроме того, за сутки группировка отразила шесть контратак штурмовиков трех бригад ВСУ.Украинская армия потеряла до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и 100-миллиметровую противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240628/minoborony-1956128245.html

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Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира"