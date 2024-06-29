https://ria.ru/20240629/sotskarta-1956311914.html

Правительство продлило эксперимент по использованию виртуальных соцкарт

Правительство продлило эксперимент по использованию виртуальных соцкарт - РИА Новости, 29.06.2024

Правительство продлило эксперимент по использованию виртуальных соцкарт

Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:31

2024-06-29T13:31

2024-06-29T13:55

общество

технологии

россия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте кабмина. "Пилотный проект по апробации механизма, который позволяет льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте, продлевается до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Этот эксперимент проходит на добровольной основе в заинтересованных регионах с 1 июня 2023 года. Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан, отметили в кабмине, но при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений. Чтобы создать виртуальную карту, жителям регионов, участвующих в проекте, нужно привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной соцкарты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности. "После этого достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система сразу определяет, есть ли у гражданина право на льготу, и в случае подтверждения он может пользоваться бесплатным проездом", - пояснили в правительстве.

https://sn.ria.ru/20240618/proekty-1953481651.html

https://ria.ru/20240510/sotspodderzhka-1945155865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия