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Правительство продлило эксперимент по использованию виртуальных соцкарт - РИА Новости, 29.06.2024
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13:31 29.06.2024 (обновлено: 13:55 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/sotskarta-1956311914.html
Правительство продлило эксперимент по использованию виртуальных соцкарт
Правительство продлило эксперимент по использованию виртуальных соцкарт - РИА Новости, 29.06.2024
Правительство продлило эксперимент по использованию виртуальных соцкарт
Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:31
2024-06-29T13:55
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте кабмина. "Пилотный проект по апробации механизма, который позволяет льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте, продлевается до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Этот эксперимент проходит на добровольной основе в заинтересованных регионах с 1 июня 2023 года. Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан, отметили в кабмине, но при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений. Чтобы создать виртуальную карту, жителям регионов, участвующих в проекте, нужно привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной соцкарты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности. "После этого достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система сразу определяет, есть ли у гражданина право на льготу, и в случае подтверждения он может пользоваться бесплатным проездом", - пояснили в правительстве.
https://sn.ria.ru/20240618/proekty-1953481651.html
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Правительство продлило эксперимент по использованию виртуальных соцкарт

В России продлили эксперимент по использованию виртуальных соцкарт в транспорте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТурникеты Московского центрального диаметра
Турникеты Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Турникеты Московского центрального диаметра. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Правительство России продлило до конца 2025 года эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в общественном транспорте, сообщается на сайте кабмина.
"Пилотный проект по апробации механизма, который позволяет льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать ее в общественном транспорте, продлевается до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
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Этот эксперимент проходит на добровольной основе в заинтересованных регионах с 1 июня 2023 года. Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан, отметили в кабмине, но при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений.
Чтобы создать виртуальную карту, жителям регионов, участвующих в проекте, нужно привязать карту "Мир" к смартфону в платежном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной соцкарты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности.
"После этого достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система сразу определяет, есть ли у гражданина право на льготу, и в случае подтверждения он может пользоваться бесплатным проездом", - пояснили в правительстве.
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