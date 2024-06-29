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ГБР Украины проверит действия экс-командующего Содоля - РИА Новости, 29.06.2024
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https://ria.ru/20240629/sodol-1956324758.html
ГБР Украины проверит действия экс-командующего Содоля
ГБР Украины проверит действия экс-командующего Содоля - РИА Новости, 29.06.2024
ГБР Украины проверит действия экс-командующего Содоля
Госбюро расследований (ГБР) Украины проверит действия экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на харьковском направлении, сообщило издание... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:01
2024-06-29T15:01
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины проверит действия экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на харьковском направлении, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Начштаба бригады "Азов"* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич 24 июня призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля - причиной для этого Кротевич назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий. Позже Владимир Зеленский заявил, что решил заменить Содоля на должности на бригадного генерала Андрея Гнатова. "ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны Содоля рассмотрено и по результатам обработки присоединено к материалам уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды". По информации издания, в ГБР пообещали заявителю Кротевичу проверить предоставленную информацию. Госбюро расследований Украины в конце мая сообщило, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части Волчанска.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
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в мире, украина, россия, харьковская область, владимир зеленский, андрей гнатов, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Владимир Зеленский, Андрей Гнатов, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
ГБР Украины проверит действия экс-командующего Содоля

"Украинская правда": ГБР проверит действия Содоля в Харьковской области

© Фото : Командование объединённых сил ВСУЭкс-командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль
Экс-командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Командование объединённых сил ВСУ
Экс-командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины проверит действия экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на харьковском направлении, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Начштаба бригады "Азов"* в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич 24 июня призвал госбюро расследований Украины провести расследование в отношении командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля - причиной для этого Кротевич назвал потери в рядах украинской армии и утрату территорий. Позже Владимир Зеленский заявил, что решил заменить Содоля на должности на бригадного генерала Андрея Гнатова.
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"ГБР ответило Кротевичу, что его заявление по фактам возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны Содоля рассмотрено и по результатам обработки присоединено к материалам уголовного дела об обстоятельствах прорыва российскими военными границы в Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
По информации издания, в ГБР пообещали заявителю Кротевичу проверить предоставленную информацию.
Госбюро расследований Украины в конце мая сообщило, что расследует уголовное дело по статье "Самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе" после прорыва ВС РФ в Харьковской области. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части Волчанска.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХарьковская областьВладимир ЗеленскийАндрей ГнатовВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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