https://ria.ru/20240629/snaryady-1956388934.html
ВСУ выпустили по Донецку еще четыре натовских снаряда
ВСУ выпустили по Донецку еще четыре натовских снаряда - РИА Новости, 29.06.2024
ВСУ выпустили по Донецку еще четыре натовских снаряда
Украинские войска в субботу вечером выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T23:53
2024-06-29T23:53
2024-06-29T23:53
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денис пушилин
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В субботу Донецк неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, еще четверо пострадали в Петровском районе Донецка, под удар попала семья. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956377046.html
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ВСУ выпустили по Донецку еще четыре натовских снаряда
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда по Донецку