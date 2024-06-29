https://ria.ru/20240629/smi-1956386253.html

СМИ: неизвестные подожгли еще три автомобиля военных в Харьковской области

СМИ: неизвестные подожгли еще три автомобиля военных в Харьковской области - РИА Новости, 29.06.2024

СМИ: неизвестные подожгли еще три автомобиля военных в Харьковской области

Неизвестные подожгли еще три автомобиля военных в Изюме Харьковской области и в Одессе, сообщило в субботу украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T23:08

2024-06-29T23:08

2024-06-29T23:21

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Неизвестные подожгли еще три автомобиля военных в Изюме Харьковской области и в Одессе, сообщило в субботу украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Страна" сообщала 24 июня о поджоге трех военных автомобилей неизвестными в Одессе, Николаеве и Каменском. "В городе Изюм в 3.00 подожгли сразу два военных автомобиля, а именно джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар ликвидировали через 40 минут, автомобили сгорели полностью. Еще один случай поджога зафиксирован в Одессе. Там подожгли автомобиль Nissan, который принадлежал военному", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По информации издания, материалы по данным поджогам переданы в Службу безопасности Украины (СБУ). Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956368018.html

https://ria.ru/20240629/drony-1956307774.html

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в мире, авто, одесса, изюм (город), харьковская область, служба безопасности украины