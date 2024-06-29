https://ria.ru/20240629/sk-1956315459.html

Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест

Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.06.2024

Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест собственницу здания в подмосковном Фрязино, где произошел пожар и погибли люди, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:01

2024-06-29T14:01

2024-06-29T14:09

происшествия

фрязино

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест собственницу здания в подмосковном Фрязино, где произошел пожар и погибли люди, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ."Собственнице здания, в котором произошел пожар и погибли люди во Фрязино, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения... Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24.08.2024 года", - говорится в сообщении.Ранее стало известно о возбуждении по факту пожара уголовного дела о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, а также о задержании собственницы административно-промышленного здания - жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга.В 2019 году решением суда умерший собственник был признан банкротом, была введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений.До этого Щелковский горсуд Подмосковья отправил в СИЗО генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина и представителя собственника объекта Антона Спешилова в рамках уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".По данным регионального главка СК, компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности.В СК установили, что причиной гибели людей послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов.Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.

https://ria.ru/20240626/pozhar-1955502315.html

https://ria.ru/20240629/pozhar-1956247608.html

https://ria.ru/20240628/pozhar-1955993087.html

фрязино

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, фрязино, следственный комитет россии (ск рф)