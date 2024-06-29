https://ria.ru/20240629/sk-1956315459.html
Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест
Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.06.2024
Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест собственницу здания в подмосковном Фрязино, где произошел пожар и погибли люди, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:01
2024-06-29T14:01
2024-06-29T14:09
происшествия
фрязино
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955160156_0:136:3156:1911_1920x0_80_0_0_754a0d7ede3a811cf59fb180e3e521ec.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест собственницу здания в подмосковном Фрязино, где произошел пожар и погибли люди, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ."Собственнице здания, в котором произошел пожар и погибли люди во Фрязино, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения... Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24.08.2024 года", - говорится в сообщении.Ранее стало известно о возбуждении по факту пожара уголовного дела о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, а также о задержании собственницы административно-промышленного здания - жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга.В 2019 году решением суда умерший собственник был признан банкротом, была введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений.До этого Щелковский горсуд Подмосковья отправил в СИЗО генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина и представителя собственника объекта Антона Спешилова в рамках уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".По данным регионального главка СК, компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности.В СК установили, что причиной гибели людей послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов.Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.
https://ria.ru/20240626/pozhar-1955502315.html
https://ria.ru/20240629/pozhar-1956247608.html
https://ria.ru/20240628/pozhar-1955993087.html
фрязино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955160156_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_63abd73e15bc2655137e9d5a36b07732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фрязино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Фрязино, Следственный комитет России (СК РФ)
Собственницу горевшего здания во Фрязино отправили под домашний арест
СК: суд отправил собственницу горевшего здания во Фрязино под домашний арест
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Суд отправил под домашний арест собственницу здания в подмосковном Фрязино, где произошел пожар и погибли люди, сообщается в Telegram-канале
регионального главка СК РФ.
"Собственнице здания, в котором произошел пожар и погибли люди во Фрязино, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения... Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24.08.2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о возбуждении по факту пожара уголовного дела о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля, а также о задержании собственницы административно-промышленного здания - жительницы Калуги
, вступившей в наследство после смерти супруга.
В 2019 году решением суда умерший собственник был признан банкротом, была введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений.
До этого Щелковский горсуд Подмосковья
отправил в СИЗО генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина и представителя собственника объекта Антона Спешилова в рамках уголовного дела по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
По данным регионального главка СК, компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.
Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности.
В СК установили, что причиной гибели людей послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов.
Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.