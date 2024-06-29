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СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе - РИА Новости, 29.06.2024
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10:56 29.06.2024 (обновлено: 12:24 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/sk-1956288396.html
СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе
СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе - РИА Новости, 29.06.2024
СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе
Пожар в общежитии в Балашихе мог начаться из-за курения, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:56
2024-06-29T12:24
происшествия
балашиха
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пожар в общежитии в Балашихе мог начаться из-за курения, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале."Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении", — заявили в ведомстве.Там добавили, что следователи и криминалисты подмосковного главка продолжают работу по уголовному делу о гибели людей при пожаре.Возгорание в общежитии в Балашихе по адресу Керамическая улица, 16, произошло сегодня ночью. Погибли пять человек.Из двухэтажного здания эвакуировали десять жителей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
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балашиха
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Кадры с места пожара в подмосковной Балашихе
Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, где погибли 5 человек, полностью ликвидирован, сообщил глава горокруга. Уголовное дело возбуждено после пожара в общежитии в Балашихе, сообщили в ГСУСК.
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происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе

СК: пожар в общежитии в Балашихе мог произойти из-за курения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пожар в общежитии в Балашихе мог начаться из-за курения, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале.
«
"Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что следователи и криминалисты подмосковного главка продолжают работу по уголовному делу о гибели людей при пожаре.
Возгорание в общежитии в Балашихе по адресу Керамическая улица, 16, произошло сегодня ночью. Погибли пять человек.
Из двухэтажного здания эвакуировали десять жителей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
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ПроисшествияБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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