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СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе
СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе - РИА Новости, 29.06.2024
СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе
Пожар в общежитии в Балашихе мог начаться из-за курения, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:56
2024-06-29T10:56
2024-06-29T12:24
происшествия
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пожар в общежитии в Балашихе мог начаться из-за курения, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале."Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении", — заявили в ведомстве.Там добавили, что следователи и криминалисты подмосковного главка продолжают работу по уголовному делу о гибели людей при пожаре.Возгорание в общежитии в Балашихе по адресу Керамическая улица, 16, произошло сегодня ночью. Погибли пять человек.Из двухэтажного здания эвакуировали десять жителей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
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балашиха
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Кадры с места пожара в подмосковной Балашихе
Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, где погибли 5 человек, полностью ликвидирован, сообщил глава горокруга.
Уголовное дело возбуждено после пожара в общежитии в Балашихе, сообщили в ГСУСК.
2024-06-29T10:56
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе
СК: пожар в общежитии в Балашихе мог произойти из-за курения