https://ria.ru/20240629/sk-1956288396.html

СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе

СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе - РИА Новости, 29.06.2024

СК назвал предварительную причину возгорания в общежитии в Балашихе

Пожар в общежитии в Балашихе мог начаться из-за курения, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:56

2024-06-29T10:56

2024-06-29T12:24

происшествия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пожар в общежитии в Балашихе мог начаться из-за курения, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале."Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении", — заявили в ведомстве.Там добавили, что следователи и криминалисты подмосковного главка продолжают работу по уголовному делу о гибели людей при пожаре.Возгорание в общежитии в Балашихе по адресу Керамическая улица, 16, произошло сегодня ночью. Погибли пять человек.Из двухэтажного здания эвакуировали десять жителей. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

https://ria.ru/20240629/fryazino-1956251988.html

балашиха

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Кадры с места пожара в подмосковной Балашихе Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, где погибли 5 человек, полностью ликвидирован, сообщил глава горокруга. Уголовное дело возбуждено после пожара в общежитии в Балашихе, сообщили в ГСУСК. 2024-06-29T10:56 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)