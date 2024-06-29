Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о "Северном потоке — 2"
Spiegel: экс-канцлера Шредера вызвали свидетелем по делу о "Северном потоке — 2"
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера вызвали в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства "Северного потока - 2" в Мекленбурге - Передней Померании, сообщает издание Spiegel со ссылкой на комиссию ландтага по расследованию работы фонда.
"Комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург - Передняя Померания для выяснения событий вокруг Klimastiftung MV (фонд поддержки климата Мекленбург - Передняя Померания - ред.) хочет заслушать в качестве свидетелей премьера земли Мануэлу Швезиг и бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера", - пишет издание.
Такое решение комиссия приняла в ходе закрытого заседания в пятницу. Точные даты слушаний пока неизвестны.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока — 2".
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
А 27 сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока".