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Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 29.06.2024
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15:58 29.06.2024 (обновлено: 17:59 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/shreder-1956332788.html
Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о "Северном потоке — 2"
Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 29.06.2024
Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о "Северном потоке — 2"
Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера вызвали в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства "Северного потока - 2" в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T15:58
2024-06-29T17:59
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мануэла швезиг
герхард шредер
маттиас варниг
газпром
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера вызвали в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства "Северного потока - 2" в Мекленбурге - Передней Померании, сообщает издание Spiegel со ссылкой на комиссию ландтага по расследованию работы фонда. "Комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург - Передняя Померания для выяснения событий вокруг Klimastiftung MV (фонд поддержки климата Мекленбург - Передняя Померания - ред.) хочет заслушать в качестве свидетелей премьера земли Мануэлу Швезиг и бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера", - пишет издание. Такое решение комиссия приняла в ходе закрытого заседания в пятницу. Точные даты слушаний пока неизвестны. В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока — 2". Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. А 27 сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока".
https://ria.ru/20240620/sdelka-1954395306.html
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германия, сша, россия, мануэла швезиг, герхард шредер, маттиас варниг, газпром, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток
Германия, США, Россия, Мануэла Швезиг, Герхард Шредер, Маттиас Варниг, Газпром, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Северный поток
Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о "Северном потоке — 2"

Spiegel: экс-канцлера Шредера вызвали свидетелем по делу о "Северном потоке — 2"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 июн - РИА Новости. Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера вызвали в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства "Северного потока - 2" в Мекленбурге - Передней Померании, сообщает издание Spiegel со ссылкой на комиссию ландтага по расследованию работы фонда.
"Комиссия по расследованию парламента земли Мекленбург - Передняя Померания для выяснения событий вокруг Klimastiftung MV (фонд поддержки климата Мекленбург - Передняя Померания - ред.) хочет заслушать в качестве свидетелей премьера земли Мануэлу Швезиг и бывшего федерального канцлера Герхарда Шредера", - пишет издание.
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Такое решение комиссия приняла в ходе закрытого заседания в пятницу. Точные даты слушаний пока неизвестны.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока — 2".
Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
А 27 сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока".
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ГерманияСШАРоссияМануэла ШвезигГерхард ШредерМаттиас ВарнигГазпромNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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