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В Приднестровье школьник помог спасти провалившуюся в люк девушку
В Приднестровье школьник помог спасти провалившуюся в люк девушку - РИА Новости, 29.06.2024
В Приднестровье школьник помог спасти провалившуюся в люк девушку
В приднестровском городе Бендеры восьмиклассник Иван Королев проявил неравнодушие и фактически спас провалившуюся в люк девушку, сообщил телеграм-канал "Бендеры РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:11
2024-06-29T19:11
2024-06-29T19:11
бендеры
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. В приднестровском городе Бендеры восьмиклассник Иван Королев проявил неравнодушие и фактически спас провалившуюся в люк девушку, сообщил телеграм-канал "Бендеры Инфо". "Иван Королев практически спас девушку, которая провалилась в люк и звала на помощь. Услышав крики, он позвонил маме, вместе вызвали милицию, и тут уже справились специалисты. Люк был весь в торчащих прутьях, девушка чудом уцелела", - говорится в сообщении. Начальник ГУВД полковник милиции Виктор Белобров вручил школьнику грамоту "за проявленное неравнодушие, отзывчивость, активную жизненную позицию". Маме Ивана вручено благодарственное письмо "за добросовестное исполнение родительских обязанностей и хорошее воспитание сына".
https://ria.ru/20240627/makhachkala-1955884591.html
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бендеры, в мире
В Приднестровье школьник помог спасти провалившуюся в люк девушку
В Приднестровье восьмиклассник Иван Королев спас провалившуюся в люк девушку