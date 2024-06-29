https://ria.ru/20240629/shkolnik-1956359310.html

В Приднестровье школьник помог спасти провалившуюся в люк девушку

В Приднестровье школьник помог спасти провалившуюся в люк девушку - РИА Новости, 29.06.2024

В Приднестровье школьник помог спасти провалившуюся в люк девушку

В приднестровском городе Бендеры восьмиклассник Иван Королев проявил неравнодушие и фактически спас провалившуюся в люк девушку, сообщил телеграм-канал "Бендеры РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T19:11

2024-06-29T19:11

2024-06-29T19:11

бендеры

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. В приднестровском городе Бендеры восьмиклассник Иван Королев проявил неравнодушие и фактически спас провалившуюся в люк девушку, сообщил телеграм-канал "Бендеры Инфо". "Иван Королев практически спас девушку, которая провалилась в люк и звала на помощь. Услышав крики, он позвонил маме, вместе вызвали милицию, и тут уже справились специалисты. Люк был весь в торчащих прутьях, девушка чудом уцелела", - говорится в сообщении. Начальник ГУВД полковник милиции Виктор Белобров вручил школьнику грамоту "за проявленное неравнодушие, отзывчивость, активную жизненную позицию". Маме Ивана вручено благодарственное письмо "за добросовестное исполнение родительских обязанностей и хорошее воспитание сына".

https://ria.ru/20240627/makhachkala-1955884591.html

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бендеры, в мире