https://ria.ru/20240629/severnyy_potok-1956340105.html

В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2"

В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.06.2024

В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2"

Агенты американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа пытались помешать постройке "Северного потока — 2", проводя агентурную работу напрямую... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:38

2024-06-29T16:38

2024-06-29T23:19

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мекленбург-передняя померания

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мануэла швезиг

дональд трамп

герхард шредер

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БЕРЛИН, 29 июн — РИА Новости. Агенты американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа пытались помешать постройке "Северного потока — 2", проводя агентурную работу напрямую в Германии, заявил председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер со ссылкой на показания неназванных свидетелей, его слова приводятся на сайте фракции. "Оба свидетеля заявили сегодня, что представители американских спецслужб вели активную деятельность по предотвращению (постройки. — Прим. ред.) "Северного потока — 2", обращаясь к экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании и предлагая свою поддержку", — сказал он.Накануне в ландтаге земли Мекленбург — Передняя Померания состоялось закрытое заседание парламентской комиссии по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства "Северного потока — 2". На заседании заслушали свидетельские показания двух неназванных человек из местных экологических организаций. Один из свидетелей также указал, что представитель спецслужб вышел на него напрямую, а затем встретился с ним на территории федеральной земли, объяснив свою деятельность "американскими интересами". "Тем самым ясно, что во время правления Трампа правительство США использовало спецслужбы для прямого противодействия "Северному потоку — 2" в Мекленбурге — Передней Померании с целью отстаивания своих интересов", — указал Крюгер.Немецкие СМИ также сообщали, что комиссия вызвала в качестве свидетелей по созданию фонда в поддержку строительства газопровода бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и премьер-министра федеральной земли Мануэлу Швезиг. В ФРГ их считают бывшими лоббистами постройки "Северного потока — 2". Точные даты слушаний пока неизвестны. В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2". Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на нем терактов. По информации медиа, все это якобы происходило в обход санкций США. Издание Handelsblatt сообщало на прошлой неделе, что нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда газопровода. "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершилось в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей ФРГ. Но немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, Минфин США тогда же ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать шестого сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.В начале февраля о прекращении дела о взрывах на "Северных потоках" заявил прокурор Швеции Матс Юнгквист. Он пояснил, что оно не относится к шведской юрисдикции, расследование продолжит Германия.Вскоре аналогичное решение приняла и полиция Дании. Там пришли к выводу, что имела место умышленная диверсия. При этом датские следователи не увидели достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в стране.

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https://ria.ru/20231011/putin-1902063375.html

https://ria.ru/20240605/germaniya-1950744311.html

https://ria.ru/20240629/shreder-1956332788.html

германия

мекленбург-передняя померания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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