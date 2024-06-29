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В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.06.2024
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16:38 29.06.2024 (обновлено: 23:19 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/severnyy_potok-1956340105.html
В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2"
В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2" - РИА Новости, 29.06.2024
В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2"
Агенты американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа пытались помешать постройке "Северного потока — 2", проводя агентурную работу напрямую... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:38
2024-06-29T23:19
германия
мекленбург-передняя померания
сша
мануэла швезиг
дональд трамп
герхард шредер
газпром
nord stream 2 ag
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БЕРЛИН, 29 июн — РИА Новости. Агенты американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа пытались помешать постройке "Северного потока — 2", проводя агентурную работу напрямую в Германии, заявил председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер со ссылкой на показания неназванных свидетелей, его слова приводятся на сайте фракции. &quot;Оба свидетеля заявили сегодня, что представители американских спецслужб вели активную деятельность по предотвращению (постройки. — Прим. ред.) &quot;Северного потока — 2&quot;, обращаясь к экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании и предлагая свою поддержку&quot;, — сказал он.Накануне в ландтаге земли Мекленбург — Передняя Померания состоялось закрытое заседание парламентской комиссии по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства "Северного потока — 2". На заседании заслушали свидетельские показания двух неназванных человек из местных экологических организаций. Один из свидетелей также указал, что представитель спецслужб вышел на него напрямую, а затем встретился с ним на территории федеральной земли, объяснив свою деятельность "американскими интересами". &quot;Тем самым ясно, что во время правления Трампа правительство США использовало спецслужбы для прямого противодействия &quot;Северному потоку — 2&quot; в Мекленбурге — Передней Померании с целью отстаивания своих интересов&quot;, — указал Крюгер.Немецкие СМИ также сообщали, что комиссия вызвала в качестве свидетелей по созданию фонда в поддержку строительства газопровода бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и премьер-министра федеральной земли Мануэлу Швезиг. В ФРГ их считают бывшими лоббистами постройки "Северного потока — 2". Точные даты слушаний пока неизвестны. В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2". Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на нем терактов. По информации медиа, все это якобы происходило в обход санкций США. Издание Handelsblatt сообщало на прошлой неделе, что нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда газопровода. "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершилось в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей ФРГ. Но немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, Минфин США тогда же ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать шестого сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.В начале февраля о прекращении дела о взрывах на "Северных потоках" заявил прокурор Швеции Матс Юнгквист. Он пояснил, что оно не относится к шведской юрисдикции, расследование продолжит Германия.Вскоре аналогичное решение приняла и полиция Дании. Там пришли к выводу, что имела место умышленная диверсия. При этом датские следователи не увидели достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в стране.
https://ria.ru/20240620/sdelka-1954395306.html
https://ria.ru/20231011/putin-1902063375.html
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950744311.html
https://ria.ru/20240629/shreder-1956332788.html
германия
мекленбург-передняя померания
сша
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германия, мекленбург-передняя померания, сша, мануэла швезиг, дональд трамп, герхард шредер, газпром, nord stream 2 ag, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток
Германия, Мекленбург-Передняя Померания, США, Мануэла Швезиг, Дональд Трамп, Герхард Шредер, Газпром, Nord Stream 2 AG, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток
В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2"

СДПГ: агенты спецслужб США пытались мешать строительству "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2"
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 июн — РИА Новости. Агенты американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа пытались помешать постройке "Северного потока — 2", проводя агентурную работу напрямую в Германии, заявил председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Томас Крюгер со ссылкой на показания неназванных свидетелей, его слова приводятся на сайте фракции.
«

"Оба свидетеля заявили сегодня, что представители американских спецслужб вели активную деятельность по предотвращению (постройки. — Прим. ред.) "Северного потока — 2", обращаясь к экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании и предлагая свою поддержку", — сказал он.

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Накануне в ландтаге земли Мекленбург — Передняя Померания состоялось закрытое заседание парламентской комиссии по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства "Северного потока — 2". На заседании заслушали свидетельские показания двух неназванных человек из местных экологических организаций.
Один из свидетелей также указал, что представитель спецслужб вышел на него напрямую, а затем встретился с ним на территории федеральной земли, объяснив свою деятельность "американскими интересами".
«

"Тем самым ясно, что во время правления Трампа правительство США использовало спецслужбы для прямого противодействия "Северному потоку — 2" в Мекленбурге — Передней Померании с целью отстаивания своих интересов", — указал Крюгер.

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Немецкие СМИ также сообщали, что комиссия вызвала в качестве свидетелей по созданию фонда в поддержку строительства газопровода бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и премьер-министра федеральной земли Мануэлу Швезиг. В ФРГ их считают бывшими лоббистами постройки "Северного потока — 2". Точные даты слушаний пока неизвестны.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Премьер-министр федеральной земли Мануэла Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение "Северного потока — 2".
Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на нем терактов. По информации медиа, все это якобы происходило в обход санкций США.
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Издание Handelsblatt сообщало на прошлой неделе, что нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, будучи министром финансов в 2020 году, предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда газопровода.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершилось в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей ФРГ. Но немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию.
Кроме того, Минфин США тогда же ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать шестого сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.
В начале февраля о прекращении дела о взрывах на "Северных потоках" заявил прокурор Швеции Матс Юнгквист. Он пояснил, что оно не относится к шведской юрисдикции, расследование продолжит Германия.
Вскоре аналогичное решение приняла и полиция Дании. Там пришли к выводу, что имела место умышленная диверсия. При этом датские следователи не увидели достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в стране.
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Шредера вызвали в качестве свидетеля по делу о "Северном потоке — 2"
Вчера, 15:58
 
ГерманияМекленбург-Передняя ПомеранияСШАМануэла ШвезигДональд ТрампГерхард ШредерГазпромNord Stream 2 AGГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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